Що за божевільна ідея? У Міноборони розгорається скандал через "підбори"

24 серпня, в День Незалежності, в центрі Києва відбудеться урочисті концерт і військовий парад. У Міністерстві оборони показали, як йде підготовка до цього параду і зазначили, що курсантки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (вікну) пройдуть на параді без зброї, але на підборах.

"Ранкове - від 7:30 до 8:30 і після обіду – з 15:00 до 18: 00. Між тренуваннями дівчата відпочивають. Вибрали такий час, щоб не проводити під час сильної спеки. За цим графіком займаються всі "коробки", які беруть участь у параді. Є ймовірність, що ближче до 24 серпня графік тренувань стане більш щільним", - повідомив викладач вікну майор Євген Балабушка.

Він додав, що у дівчат змінилася висота кроку, а також що цього року курсантки будуть на параді в іншому одязі.

"На минулому параді дівчата були у звичайній формі одязі та зі зброєю. Цього року, вони вперше будуть в парадній формі без зброї. Курсантки йтимуть у туфлях на підборах. Тому вже почали тренуватися ходити в цьому взутті", - додав викладач.

Що говорять про це курсантки

Дівчата зізнаються, що ходити на підборах важче, ніж в берцях. Вони намагаються і тренуються, щоб не підвести ні одна одну на параді, ні своїх офіцерів.

Курсантки будуть маршувати на параді до Дня Незалежності на підборах (Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У мережі нововведення розкритикували

"Міноборони похвалилося фото підготовки до параду. Стройовий крок на підборах ... щоб що? Скінчиться коли-небудь цей парад ідіотизму?"- написала перший заступник керівника уповноваженого із захисту державної мови Аліна Шпак.

"Міністерство оборони України, а це сталося? На минулі паради жінки ходили в зручній формі, все було супер. Богині! Може, ще в камуфляжні бікіні одягнемо, щоб було няшно? Це ж реально знущання і зеро рівноправності в армії", - написала журналіст Марина Данилюк.

"Якщо це правда, то над військовослужбовцями просто знущаються. Нехай їм буде максимум незручно, нехай це буде абсурдно. "Жіночно" , а ви що подумали?"- додала журналістка Лариса Андрейчук.

Жінок підтримали також і чоловіки. Політик і активіст Олександр Погребиський також назвав ідею божевільною.

"Друзі, чому в цьому році над дівчатами вирішили познущатися і на парад взути їх в туфлі з каблуком? Що це за чергова божевільна ідея?"- зазначив політик на своїй сторінці в Facebook.

"Це точно не інститут культури? Дивно, що ще без боа. Сподіваюся, Міністр оборони теж буде на підборах", - пожартувала Діна Іваннікова.

"Що це за берци такі нового зразка? Вони стройову або канкан репетирують?" – обурювати Олена Донченко.

"Це не тільки безглуздо, дискримінаційно, але ще і травматично взагалі-то. Особливо в таку спеку. Одна підвернула ногу-стрункість кроку інших тут же опинилася під великим питанням", - висловила думку Яся Миха.

Варто відзначити, що після численних коментарів, коментарі на сторінці Міноборони в Facebook закрили.