Безопасная доза алкоголя - правда или миф? В Минздраве дали четкий ответ
Многие думают, что алкоголь якобы можно употреблять умеренно. Но немногие знают, существует ли безопасная доза спиртного.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины появилось четкое разъяснение.
Безопасная доза алкоголя - правда или миф
В сети можно найти немало информации о существовании так называемых "доз" алкоголя для женщин и мужчин. Впрочем, все это ложь.
"Безопасной дозы алкоголя не существует. Хотите сохранить здоровье - полностью откажитесь от алкоголя", - отметили в Минздраве.
В Минздраве напомнили о рисках от употребления алкоголя (фото: facebook.com/moz.ukr)
Чем опасен алкоголь
Кроме того, что алкоголь увеличивает риск инсульта, он наносит немало другого вреда организму. В частности:
- употребление алкоголя влияет на артериальное давление, а гипертензия это причина половины всех инсультов
- алкоголь разрушает способность сосудов расширяться при росте объема крови, а это становится причиной хронической гипертензии
- употребление алкоголя может стать причиной мигания (фибрилляции) предсердий, что в 5 раз увеличивает риск ишемического инсульта.
Кроме этого, алкоголь искажает действие лекарств, которое должно бороться с тромбозом, и препаратов при мерцании предсердий. Это тоже может привести к инсульту. Более того, спиртные напитки повреждают клетки печени, и, как следствие, печень может образовывать недостаточно факторов свертывания крови. А это несет риск появления кровоизлияний в мозг.
"Потребление алкоголя часто идет в составе нездорового паттерна поведения, включающего также и курение, малоактивный образ жизни, несбалансированное питание или несоблюдение лекарственных назначений. Это все вносит свой вклад в рост риска инсульта", - добавили в Минздраве.
Напомним, ранее уже стало известно, сколько нужно не пить алкоголь, чтобы мозг восстановился.
Кроме того, недавно мы рассказывали, что медики назвали болезни, которые трудно лечить антибиотиками.