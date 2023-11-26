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Безопасная доза алкоголя - правда или миф? В Минздраве дали четкий ответ

Воскресенье 26 ноября 2023 15:15
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Безопасная доза алкоголя - правда или миф? В Минздраве дали четкий ответ Чем опасен алкоголь (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Многие думают, что алкоголь якобы можно употреблять умеренно. Но немногие знают, существует ли безопасная доза спиртного.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), на Facebook-странице Министерства здравоохранения Украины появилось четкое разъяснение.

Безопасная доза алкоголя - правда или миф

В сети можно найти немало информации о существовании так называемых "доз" алкоголя для женщин и мужчин. Впрочем, все это ложь.

"Безопасной дозы алкоголя не существует. Хотите сохранить здоровье - полностью откажитесь от алкоголя", - отметили в Минздраве.

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В Минздраве напомнили о рисках от употребления алкоголя (фото: facebook.com/moz.ukr)

Чем опасен алкоголь

Кроме того, что алкоголь увеличивает риск инсульта, он наносит немало другого вреда организму. В частности:

  • употребление алкоголя влияет на артериальное давление, а гипертензия это причина половины всех инсультов
  • алкоголь разрушает способность сосудов расширяться при росте объема крови, а это становится причиной хронической гипертензии
  • употребление алкоголя может стать причиной мигания (фибрилляции) предсердий, что в 5 раз увеличивает риск ишемического инсульта.

Кроме этого, алкоголь искажает действие лекарств, которое должно бороться с тромбозом, и препаратов при мерцании предсердий. Это тоже может привести к инсульту. Более того, спиртные напитки повреждают клетки печени, и, как следствие, печень может образовывать недостаточно факторов свертывания крови. А это несет риск появления кровоизлияний в мозг.

"Потребление алкоголя часто идет в составе нездорового паттерна поведения, включающего также и курение, малоактивный образ жизни, несбалансированное питание или несоблюдение лекарственных назначений. Это все вносит свой вклад в рост риска инсульта", - добавили в Минздраве.

Напомним, ранее уже стало известно, сколько нужно не пить алкоголь, чтобы мозг восстановился.

Кроме того, недавно мы рассказывали, что медики назвали болезни, которые трудно лечить антибиотиками.

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