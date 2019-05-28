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Чи безпечний "міст Кличка"? Киянам відповіли на важливе питання

STYLERЖиття    28.05.2019 - 13:15
Чи безпечний "міст Кличка"? Киянам відповіли на важливе питання
Стало відомо, чи безпечний "міст Кличка" (колаж РБК-Україна)

Експерт оцінив безпеку нового пішохідного мосту в Києві

Новий пішохідний міст у Києві, який спіткали проблеми, повністю безпечний для пересування по ньому. Про це заявив директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

За його словами, конструкція скляного моста витримає будь-які навантаження і пориви вітру. Також експерт не виключає того, що міст оснащений захистом від блискавок.

"Зараз можна сказати, що конструкція складна. Висота найвищої опори - 32 метри, найнижчої - 22 метри. Звичайно, міст має якусь амплітуду коливання. У принципі, що завгодно буде коливатися під дією різних факторів. В даному випадку навантаження зверху, вітру", - сказав фахівець у коментарі виданню "Слово і Діло".

При цьому він нагадав давнє правило при відкритті мосту. Його суть в тому, що будівельник стає під міст, по якому їде танк. І якщо він виконав свою роботу "на совість", то йому не буде страшно за своє життя, і він не буде переживати, що конструкція впаде йому на голову.

 

Новий пішохідний міст у Києві, каже експерт, безпечний для городян і гостей столиці (фото: kiev.klichko.org)

Сергієнко також зазначив, що урбаністи, містобудівники і архітектори вже більше 20 років домагаються того, щоб зв'язати всі дніпровські схили - від Видубичів і до Кирилівської церкви - в єдину зелену зону.

"В Одесі є доріжка здоров'я протяжністю 6,5 кілометрів. Ми можемо зробити на 12 кілометрів. Цей міст в головах урбаністів був давно. Це реалізація ідеї, яка давно назріла", - підкреслив експерт.

Раніше ми писали про те, що відразу ж після відкриття пішохідно-велосипедного моста в Києві тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

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