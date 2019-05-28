Безопасный ли "мост Кличко"? Киевлянам ответили на важный вопрос

Стало известно, безопасный ли "мост Кличко" (коллаж РБК-Украина)

Эксперт оценил безопасность нового пешеходного моста в Киеве

Новый пешеходный мост в Киеве, который постигли проблемы, полностью безопасен для передвижения по нему. Об заявил директор аналитического центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его словам, конструкция стеклянного моста выдержит любые нагрузки и порывы ветра. Также эксперт не исключает того, что мост оснащен молниезащитой.

"Сейчас можно сказать, что конструкция сложная. Высота самой высокой опоры - 32 метра, самой низкой - 22 метра. Конечно, мост имеет какую-то амплитуду колебания. В принципе, что угодно будет колебаться под действием различных факторов. В данном случае нагрузки сверху, ветра", - сказал специалист в комментарии изданию "Слово и Дело".

При этом он напомнил древнее правило при открытии моста. Его суть в том, что строитель становится под мост, по которому едет танк. И если он выполнил свою работу "на совесть", то ему не будет страшно за свою жизнь, и он не будет переживать, что конструкция рухнет ему на голову.

Новый пешеходный мост в Киеве, говорит эксперт, безопасен для горожан и гостей столицы (фото: kiev.klichko.org)

Сергиенко также отметил, что урбанисты, градостроители и архитекторы уже более 20 лет добиваются того, чтобы связать все днепровские склоны - от Выдубичей и до Кирилловской церкви - в единую зеленую зону.

"В Одессе есть дорожка здоровья протяженностью 6,5 километров. Мы можем сделать на 12 километров. Этот мост в головах урбанистов был давно. Это реализация идеи, которая давно назрела", - подчеркнул эксперт.

Ранее мы писали о том, что сразу же после открытия пешеходно-велосипедного моста в Киеве треснуло стекло на одной из обзорных площадок.