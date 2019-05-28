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Поступово руйнується: на новому мосту в Києві знову проблеми (фото)

STYLERЖиття    28.05.2019 - 11:45
Поступово руйнується: на новому мосту в Києві знову проблеми (фото)
Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (колаж: РБК-Україна)

Пішохідний міст у Києві все більше приходить в непридатність

Новий пішохідний міст, відкриття якого було приурочено до святкування дня Києва, 26 травня, поступово руйнується. Користувачі викладають в мережу фото, на яких видно пошкоджені шибки мосту, а також напівзруйнована велосипедна доріжка.

До речі, вже два скла на оглядових майданчиках на мосту, який з'єднує Арку дружби народів і Володимирську гірку, тріснули.

Так, користувач мережі Олексій Копитко виклав на своїй Facebook-сторінці фото моста, на яких видно величезні зазори між склом і покриттям мосту. Крім того шари скла покладені неправильно - між ними утворилися розводи, через які складно побачити панораму міста.

Поступово руйнується: на новому мосту в Києві знову проблеми (фото)

 

Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (фото: facebook.com/aleksey.kopytko)

А Максим Іващенко продемонстрував в мережі велосипедну доріжку, покриття на якій не витримало й кількох днів.

Поступово руйнується: на новому мосту в Києві знову проблеми (фото)

 

Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (фото: facebook.com/maxim.ivaschenko)

Користувачі мережі активно коментують НП, які постійно трапляються з мостом.

  • Ну а якого всі поперлися на міст? Для ходити хіба будували? Дивилися б здалеку на це дев'яте чудо світу.
  • Виглядає як халтура.
  • Я ще поки там не був. Але, боюся, коли прийду туди, покриття вже не буде (шкода що у нас так все роблять).
  • Ну а що ви хотіли, основна мета була встигнути до дня Києва, а якість це другорядне!

Поступово руйнується: на новому мосту в Києві знову проблеми (фото)

Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (скрін: фото: facebook.com)

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного моста і суміжних з ним об'єктів.

До речі, в мережі висміяли росіян, які спорудили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води.

Кличко розповів, коли відкриється автосполучення через Подільсько-Воскресенський міст Українські архітектори підтвердили права на проект моста через Володимирський узвіз
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