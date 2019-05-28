Поступово руйнується: на новому мосту в Києві знову проблеми (фото)

Пішохідний міст у Києві все більше приходить в непридатність
Новий пішохідний міст, відкриття якого було приурочено до святкування дня Києва, 26 травня, поступово руйнується. Користувачі викладають в мережу фото, на яких видно пошкоджені шибки мосту, а також напівзруйнована велосипедна доріжка.
До речі, вже два скла на оглядових майданчиках на мосту, який з'єднує Арку дружби народів і Володимирську гірку, тріснули.
Так, користувач мережі Олексій Копитко виклав на своїй Facebook-сторінці фото моста, на яких видно величезні зазори між склом і покриттям мосту. Крім того шари скла покладені неправильно - між ними утворилися розводи, через які складно побачити панораму міста.
Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (фото: facebook.com/aleksey.kopytko)
А Максим Іващенко продемонстрував в мережі велосипедну доріжку, покриття на якій не витримало й кількох днів.
Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (фото: facebook.com/maxim.ivaschenko)
Користувачі мережі активно коментують НП, які постійно трапляються з мостом.
Новий пішохідний міст у Києві поступово руйнується (скрін: фото: facebook.com)
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко ініціює перевірку всіх витрат на зведення пішохідно-велосипедного моста і суміжних з ним об'єктів.
До речі, в мережі висміяли росіян, які спорудили переправу через річку Волгу за допомогою соломи і звичайної води.