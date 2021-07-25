Ці нешкідливі речі в домі перетворять вас на банкрута: викиньте їх негайно!

Гіпсові фігурки тварин

Якщо у вашому будинку такі фігурки є частиною декору, від них краще позбутися. Принаймні, слід прибрати всяких слоників, кішечок, кроликів зі спальні.

Декоративні тарілки

Багато хто полюбляє прикрашати таким посудом стіни. В принципі, нічого поганого в цьому немає. Але є одна умова - посуд не повинен мати ні відколів, ні тріщин, інакше гроші будуть витікати з дому.

Картини із зображенням риб

Експерти вважають, що маючи в будинку картину з рибками, людина стає більш вразливою до негативної енергетики. Хоча акваріум з живими рибками (не в спальні), навпаки притягує хорошу енергію.

Штучні квіти

Штучні квіти - одні з головних джерел фінансових проблем. Експерти рекомендують уникати такого декору і тим більше не допускати їх щоденного споглядання.