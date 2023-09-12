Бесплатно или за половину цены: кто имеет льготы на билеты в поезда Укрзализныци

Скидки и льготы для детей

Малыши до 6 лет, которые путешествуют со взрослыми и не занимают отдельное место, имеют право на бесплатный проезд. Оформлять проездной документ не нужно, но при посадке необходимо показать свидетельство о рождении и паспорт.

Дети в возрасте от 6 до 14 лет имеют право на скидку в размере 25% стоимости билета для взрослого в поездах по Украине. При этом дети до 14 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Билет при этом покупать нужно обязательно. При покупке билета, а потом при посадке необходимо показать документы ребенка.

Для иностранных поездов, которые проезжают по территории Украины, право на скидку дают детям в возрасте от 5 до 10 лет.

Ученики и студенты имеют право на скидку в размере 50% стоимости проезда на всех внутренних поездах - плацкарт, вагонах 2 и 3 категории и всех региональных поездах. Для этого при покупке билета и при посадке в поезд необходимо предъявить студенческий билет.

При покупке билета в вагоны СВ, купе и в вагоны 1-го класса, кроме региональных поездов - для студентов установлена полная стоимость проезда.

При оформлении билета по льготам необходимо предоставить соответствующие документы (скриншот)

Льготы и скидки взрослым

Герои Советского Союза - бесплатный проезд раз в год (туда и назад) в вагоне СВ на внутренних и международных рейсах со странами СНГ.

Лица, награжденные орденами Славы трех степеней - бесплатный проезд раз в год (туда и назад) в вагонах СВ на внутренних и международных рейсах со странами СНГ.

Люди с инвалидностью I и II групп после Великой Отечественной войны (ВОВ) - бесплатный проезд 1 раз в год (туда и назад) в купе. При поезде в СВ оплачивается разница в цене в размере 50%. С 1 октября по 15 мая - билеты со скидкой 50% на внутреннем и международном сообщении со странами СНГ.

Сопровождающий лица с инвалидностью ВОВ I группы (не более 1 человека) - при сопровождении в период с 1 октября по 15 мая - 50% скидки, при сопровождении человека, у которого бесплатный билет - 50% 1 раз в год (туда и назад) или 1 бесплатный проезд раз в два года.

Лица с инвалидностью III группы после ВОВ или приравненные к ним - 50% скидки стоимость проезда один раз в год (туда и назад) или 1 бесплатная поезда раз в два года (туда и назад), 50% скидки в период с 1 октября до 15 мая.

Участники ВОВ и лица, приравненные к ним - 50% стоимости проезда раз в год (туда и назад) или 1 бесплатная поездка раз в два года.

Родители или супруги военнослужащих, которые погибли в результате ранения, полученного во время защиты бывшего СССР, или при выполнении других обязанностей военной службы или вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте - 50% стоимости проезда 1 раз в год (туда и назад) или бесплатный проезд раз в два года на международных рейсах в страны СНГ.

Лица с инвалидностью, дети с инвалидностью и лица, которые сопровождают лиц с инвалидностью I группы или детей с инвалидностью (не более 1 одного сопровождающего) - 50% скидки стоимости проезда в период с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах.

Лица с инвалидностью вследствие войны I или II групп - бесплатный проезд раз в год (туда и назад) на внутренних рейсах. 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая на внутренние рейсы.

Лица с инвалидностью вследствие войны II, III группы из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны, которым исполнилось 85 лет и более, а также участники боевых действий в период Второй мировой войны, которым больше 85 лет - бесплатный проезд 1 раз в год на внутренних рейсах, 50% скидки с 1 октября по 15 мая на внутренних рейсах.

Лица с инвалидностью вследствие войны III группы - бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и назад) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Сопровождающие лиц с инвалидностью вследствие войны I группы (не более одного), сопровождающие участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны II, III групп из числа участников боевых действий в период Второй мировой войны возрастом 85 лет и старше - 50% скидки на 1 поездку (туда и назад) в случае совместного путешествия (туда и назад) на внутренних рейсах, 50% скидки в период с 1 октября по 15 мая.

Участники боевых действий - бесплатный проезд 1 раз в два года (туда и назад) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Родители военнослужащих, которые погибли, умерли или пропали без вести во время прохождения военной службы - бесплатной проезд 1 раз в два года (туда и назад) или проезд 1 раз в год со скидкой 50% на внутренних рейсах.

Украинцы имеют право купить билет на поезд УЗ по льготной цене (скриншот)