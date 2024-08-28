Бесплатные занятия по стритфутболу, брейкингу и стритденсу для детей во Львове: где и как тренироваться

Во Львове дети могут бесплатно заниматься стритфутболом, брейкингом и стритденсом в рамках программы Playmaker, которую основала датская организация GAME и реализует вместе с украинской общественной организацией Street Culture.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о том, как дети могут посещать бесплатные занятия по уличным культурам.

Где именно расположены площадки для тренировок

Площадки Playmaker разместили на базе Urban Camp Lviv, а также в школах №8, №96, №40, №15 и №27.

На каждой из этих локаций занятия будут проходить с сентября по декабрь дважды в неделю по два часа.

Тренировки будут открыты для посещения детьми без предварительной регистрации (актуальное расписание еженедельно будет публиковаться на страницах Street Culture в социальных сетях).

Дети во Львове могут бесплатно заниматься тренировкой по уличным видам спорта (фото: Street Culture)

Какие тренировки будут?

Занятия в рамках программы будут проходить по брейкингу, стритболу, стритденсу и уличному футболу, они рассчитаны на детей 8-15 лет.

К тому же на тренировках будут проводить разминку, физические упражнения, задачи на логику, коммуникативные навыки и лидерство.

Тренировать малышей будут атлеты Street Culture, а также волонтеры: студенты университета физкультуры и учителя, которые прошли проверку и инструктаж в рамках интенсива Playmaker Camp.

В частности, на этих занятиях они научились специальным практикам для развития жизненных навыков у детей во время спортивных упражнений, а также прослушали лекции опытных тренеров и психологов.

Дети во Львове могут бесплатно заниматься тренировкой по уличным видам спорта (фото: Street Culture)

Добавим, что программа Playmaker проходит в нескольких странах мира. А ее основная цель - дать детям возможности реализовать свой потенциал и создать комфортную и благоприятную атмосферу для развития и обучения.