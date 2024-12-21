Безглютеновые крупы: какие выбрать и что о них важно знать

Глютен может вызывать у некоторых людей непереносимость или аллергию, что приводит к необходимости исключения его из рациона. Известная врач-диетолог и эндокринолог Екатерина Толстикова назвала безглютеновые крупы, которые стоит включить в рацион при непростительности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новое интервью автора книг "Стрес крізь життя - мій Mood" і "Твій храм - здоровʼя".

Что такое глютен и когда возникает непереносимость

Глютен - это белок, содержащийся в ячмене, пшенице и ржи, который у некоторых людей может вызвать проблемы с пищеварением, воспаление и другие проблемы со здоровьем.

Поэтому людям, чувствительным к глютену или тем, кто страдает целиакией, следует избегать продуктов, содержащих его, включая многие виды злаков.

По словам диетолога, если человек имеет такую проблему, то у нее должен бить пожизненный безглютеновый рацион.

Обычным людям это можно делать в виде элиминационных диет только тогда, когда есть какие-то аутоиммунные параллели болезни и это показано врачом или когда есть проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта.

Если откажетесь от глютена без назначения врача и начнете есть безглютеновые продукты, то можете нанести вред. Все потому, что в таких продуктах много добавленных сахаров и других вредных ингредиентов, которые не дадут пользы. Так вы не получите глютена, но получите много других вещества и калорий.

Какие клупы не содержат глютена

Толстикова рассказала, если действительно есть потребность в безглютеновых продуктах, то выбирайте крупы, но не глютеновые. Отказываться полностью от круп не надо, ведь это составляет риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.

К безглютеновым крупам относятся:

рис

гречка

киноа

овсяная крупа, но если она выращена в нормальных условиях - не рядом с пшеницей

кукурузная крупа

Также сюда относятся бобовые и картофель.