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"Без толку" или "з толком": как сказать на украинском распространенную фразу без суржика

Как на украинском будет правильно выражение "з толком" или "без толку" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В украинском разговорном языке можно часто услышать изречения "з толком", "без толку", "буде толк" и другие. Но в таких фразах украинцы часто допускают ошибки и используют суржик или русизмы.

Как правильно сказать распространенные фразы на украинском и не совершать ошибок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение образовательного портала "Мова - ДНК нації".

Украинцы часто с ошибкой используют фразы, где есть слово "толк" – "говорити з толком", "робити с толком" или "без толку". И это - русская калька, которую использовать не стоит, потому что в украинском языке есть свои соответствия.

"Можно сказать: говорити чи робити до пуття, до ладу, з розумом", - объясняется в сообщении.

А еще не стоит злоупотреблять "толком" и в других оборотах, поскольку в украинском языке есть свои весомые изречения.

Без толку - "без пуття, без ладу, безглуздо"

Где ум, там и толк - "де голова, там і розум"

Дать толк чему - "дати лад чому, довести до пуття щось, дати раду чомусь"

Знать (понимать) толк в чем - "розумітися (знатися) на чому"

Из него толк выйдет (будет) - "з нього будуть люди, з нього буде пуття"

Сбить с толку кого - "спантеличити кого, збити з пантелику кого, затуркати кого (голову кому), забити баки кому"

Старый волк знает толк - "вовк старий не лізе до ями"

Что из него толку? - "який з нього пожиток?"

Шуму много, а толку мало - "галасу багато, а діла мало, діла на копійку, а балачок на карбованець, хвальби повні торби, а в торбах нема нічого"

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