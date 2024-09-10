"Без толку" или "з толком": как сказать на украинском распространенную фразу без суржика

В украинском разговорном языке можно часто услышать изречения "з толком", "без толку", "буде толк" и другие. Но в таких фразах украинцы часто допускают ошибки и используют суржик или русизмы.
Как правильно сказать распространенные фразы на украинском и не совершать ошибок, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение образовательного портала "Мова - ДНК нації".
Украинцы часто с ошибкой используют фразы, где есть слово "толк" – "говорити з толком", "робити с толком" или "без толку". И это - русская калька, которую использовать не стоит, потому что в украинском языке есть свои соответствия.
"Можно сказать: говорити чи робити до пуття, до ладу, з розумом", - объясняется в сообщении.
А еще не стоит злоупотреблять "толком" и в других оборотах, поскольку в украинском языке есть свои весомые изречения.
Без толку - "без пуття, без ладу, безглуздо"
Где ум, там и толк - "де голова, там і розум"
Дать толк чему - "дати лад чому, довести до пуття щось, дати раду чомусь"
Знать (понимать) толк в чем - "розумітися (знатися) на чому"
Из него толк выйдет (будет) - "з нього будуть люди, з нього буде пуття"
Сбить с толку кого - "спантеличити кого, збити з пантелику кого, затуркати кого (голову кому), забити баки кому"
Старый волк знает толк - "вовк старий не лізе до ями"
Что из него толку? - "який з нього пожиток?"
Шуму много, а толку мало - "галасу багато, а діла мало, діла на копійку, а балачок на карбованець, хвальби повні торби, а в торбах нема нічого"
Раньше мы писали о 5 благозвучных и напрасно забытых украинских слова, которые поразят собеседника.
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