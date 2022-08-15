"Без сліз неможливо дивитись": поліцейські показали шокуючі кадри евакуації з Мар’їнки

Поліцейські показали відео, на якому евакуюють мирних жителів прифронтового міста Мар’їнки Донецької області. Зокрема, люди з болем та слізьми покидають рідні домівки, у яких жили усе життя.
Відео опублікували на сторінці поліції Донецької області.
Як відомо, зараз у Мар'їнці тривають жорстокі бої. Попри постійні обстріли й небезпеку на вулицях, група місцевих полісменів "Білий янгол" евакуюють людей.
На відео видно, як полісменам вдалося вивезти сім’ї до більш безпечного місця перебування. Також на ролику можна побачити, як двоє чоловіків зазнали порання, вже дорогою їм надали першу медичну допомогу, адже залишатися на місці було небезпечно.
Зазначається, що автомобіль у рятівників броньований.
У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що поліцейські ризикуючи життя рятують людей.
Раніше ми повідомляли, що окупанти спеціально розстрілювали українців під час евакуації з Ірпеня. Місцевий житель показав ексклюзивні кадри, які доводять російські злочини.
Також ми писали, що переселенець із Маріуполя розповів про евакуацію з міста.