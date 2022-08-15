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"Без слез невозможно смотреть": полицейские показали шокирующие кадры эвакуации из Марьинки

В сети показали видео эвакуации из Марьинки (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Полицейские показали видео, на котором эвакуируют мирных жителей прифронтового города Марьинки Донецкой области. В частности, люди с болью и слезами покидают родные дома, в которых жили всю жизнь.

Видео опубликовали на странице полиции Донецкой области.

Как известно, сейчас в Марьинке продолжаются жестокие бои. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность на улицах, группа местных полицейских "Белый ангел" эвакуируют людей.

На видео видно, как полицейским удалось вывезти семьи в более безопасное место пребывания. Также на ролике можно увидеть, как двое мужчин получили ранения, уже по дороге им оказали первую медицинскую помощь, ведь оставаться на месте было опасно.

Отмечается, что автомобиль у спасателей бронированный.

В комментариях пользователи в шоке от увиденного и пишут, что полицейские рискуя жизнью спасают людей.

  • Горжусь полицейскими. Выдержки, силы, здоровья и обязательно победы;
  • Как больно, за что это нам?
  • Без слез не могу смотреть;
  • Наши полицейские - лучшие;
  • Очень понимаю тех, кто сидит до последнего. Трудно покидать свое родное;
  • На такие кадры спокойно смотреть нельзя. Люди спасаются и хотят выжить.

Ранее мы сообщали, что оккупанты специально расстреливали украинцев во время эвакуации из Ирпеня. Местный житель показал эксклюзивные кадры, доказывающие российские преступления.

Также мы писали, что переселенец из Мариуполя рассказал об эвакуации из города.

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эвакуацияМарьинка