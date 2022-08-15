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"Без сліз неможливо дивитись": поліцейські показали шокуючі кадри евакуації з Мар’їнки

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Мар’їнка, Понеділок 15 серпня 2022 11:18
"Без сліз неможливо дивитись": поліцейські показали шокуючі кадри евакуації з Мар’їнки У мережі показали відео евакуації з Мар’їнки (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Поліцейські показали відео, на якому евакуюють мирних жителів прифронтового міста Мар’їнки Донецької області. Зокрема, люди з болем та слізьми покидають рідні домівки, у яких жили усе життя.

Відео опублікували на сторінці поліції Донецької області.

Як відомо, зараз у Мар'їнці тривають жорстокі бої. Попри постійні обстріли й небезпеку на вулицях, група місцевих полісменів "Білий янгол" евакуюють людей.

На відео видно, як полісменам вдалося вивезти сім’ї до більш безпечного місця перебування. Також на ролику можна побачити, як двоє чоловіків зазнали порання, вже дорогою їм надали першу медичну допомогу, адже залишатися на місці було небезпечно.

Зазначається, що автомобіль у рятівників броньований.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що поліцейські ризикуючи життя рятують людей.

  • Пишаюсь поліцейськими. Витримки, сили, здоров'я і обов'язково перемоги;
  • Як боляче, за що це нам?
  • Без сліз не можу дивитися;
  • Наші поліцейські - найкращі;
  • Дуже розумію тих, хто сидить до останнього. Важко покидати своє рідне;
  • На такі кадри спокійно дивитися не можна. Люди рятуються та хочуть вижити.

Раніше ми повідомляли, що окупанти спеціально розстрілювали українців під час евакуації з Ірпеня. Місцевий житель показав ексклюзивні кадри, які доводять російські злочини.

Також ми писали, що переселенець із Маріуполя розповів про евакуацію з міста.

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евакуація Мар'їнка
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