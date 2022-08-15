"Без слез невозможно смотреть": полицейские показали шокирующие кадры эвакуации из Марьинки

Полицейские показали видео, на котором эвакуируют мирных жителей прифронтового города Марьинки Донецкой области. В частности, люди с болью и слезами покидают родные дома, в которых жили всю жизнь.

Как известно, сейчас в Марьинке продолжаются жестокие бои. Несмотря на постоянные обстрелы и опасность на улицах, группа местных полицейских "Белый ангел" эвакуируют людей.

На видео видно, как полицейским удалось вывезти семьи в более безопасное место пребывания. Также на ролике можно увидеть, как двое мужчин получили ранения, уже по дороге им оказали первую медицинскую помощь, ведь оставаться на месте было опасно.

Отмечается, что автомобиль у спасателей бронированный.

В комментариях пользователи в шоке от увиденного и пишут, что полицейские рискуя жизнью спасают людей.