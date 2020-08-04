У Бейруті відбулося два потужних вибухи: ударна хвиля зруйнувала півміста

У Бейруті вибухова хвиля пошкодила кілька десятків будинків
У вівторок, 4 серпня, в столиці Лівану Бейруті сталося два потужних вибухи. При цьому вибухова хвиля забрала життя щонайменше 10 осіб, ще сотні людей отримали поранення. У місті також зруйновані будівлі.
За попередніми даними, вибух стався у міському порту на складі з піротехнікою. Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що зруйнована половина міста і порівняв вибухи з ядерними ударами в Хіросімі і Нагасакі.
Video of the explosion that rocked #Beirut not long ago— Intel Air & Sea (@air_intel) August 4, 2020
pic.twitter.com/Lt1kahDXEt
A more clear view of the explosion. #beirut pic.twitter.com/74NgZWvRL0— Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020
Два вибухи відбулося протягом 15 хвилин. При цьому перший вибух був не дуже сильний, а другий був дуже потужним. Від нього зруйнувався багатоповерховий будинок, який стояв поруч, а також найближчі будівлі. Крім того, зруйновані будівлі і транспорт були в радіусі декількох кілометрів.
Вибух у Бейруті (фото: Twitter)
Також повідомляється, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла до Кіпру, який знаходиться в 250 кілометрах від місця інциденту. На місці трагедії працюють понад 30 команд Червоного Хреста і задіяна ліванська армія.
Вибух у Бейруті (фото: Twitter)
Багато людей отримали осколкові поранення. Міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан доручив всім лікарням Бейрута без зволікань приймати постраждалих від вибуху.
Harrowing scenes from Beirut where a large blast at the Port has ravaged the capital pic.twitter.com/ufxmkjCyzC— Hashem Osseiran (@HashemOsseiran) August 4, 2020
Вибух у Бейруті (відео: YouTube)
Вибух в Бейруті (фото: alarabiya.net)
Глава ліванського Червоного хреста заявив про те, що багато поранених замкнені у своїх квартирах. Завтра в Лівані оголошено траур.
#Lebanon pic.twitter.com/brPNvhT3o6— Hashem Osseiran (@HashemOsseiran) August 4, 2020
Нагадаємо, у Чернігові потужний вибух зрівняв з землею триповерховий будинок.