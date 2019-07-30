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Б'є жінок по голові і зриває золото: у Києві орудує небезпечний злодій

STYLERЖиття    30.07.2019 - 21:00
Б'є жінок по голові і зриває золото: у Києві орудує небезпечний злодій
Колаж (РБК-Україна)

У Києві на жінок нападає небезпечний злочинець з метою наживи

У Києві орудує небезпечний злодій, який жорстоко нападає на жінок з метою  заволодіти ювелірними прикрасами. Зловмисник б'є слабку стать по голові, забирає золото і тікає. На щастя, в мережі його впізнали. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє мешканка Києва Світлана Олішевська.

"Нове .., яке підстерігає жінок під будинками, забігає слідом, б'є по голові і зриває золото. Знайома куми в лікарні! І це при тому, що вона тільки після операції! Я вже знаю, що це п'ятий випадок", - зауважила дівчина.

Світлана повідомила, що злодій напав на її знайому, зараз вона госпіталізована в лікарню з трамвою голови.

Б'є жінок по голові і зриває золото: у Києві орудує небезпечний злодійФото: Постраждала жінка у лікарні (Світла Олішевська/Facebook)

На щастя, через добу злодія затримали. Ним виявився колишній співробітник "Беркута" Погонець Сергій Володимирович. У чоловіка вже є судимості. Про це Світлані повідомив дільничний.

"Гопником, нападаючим на жінок серед білого дня на Борщагівці і Теремках, виявився Погонець Сергій Володимирович. Колишній "беркутівець", неодноразово судимий за аналогічні злочини. Є підтвердження від дільничного", - повідомила Олішевська.

Б'є жінок по голові і зриває золото: у Києві орудує небезпечний злодійФото: Злодій, а раніше колишній співробітник "Беркута" (Світла Олішевська/Facebook)

Б'є жінок по голові і зриває золото: у Києві орудує небезпечний злодій

Фото: Злочинець працював у "Беркуті (Світла Олішевська/Facebook)

Як раніше повідомлялося, Володимира Ар'єва пограбували на Київському вокзалі. Народний депутат розповів, що професійні злодії витягли з сумки гаманець.

До речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.

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