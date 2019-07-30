Бьет женщин по голове и срывает золото: в Киеве орудует опасный вор

Коллаж (РБК-Украина)

В Киеве на женщин нападет опасный преступник с целью наживы

В Киеве орудует опасный вор, который жестоко нападает на женщин с целью завладеть ювелирными украшениями. Злоумышленник бьет слабый пол по голове, забирает золото и убегает. К счастью, в сети его опознали. Об этом на своей Facebook-странице сообщает жительница Киева Светлана Олишевская.

"Новое .., которое подстерегает женщин под домами, забегает следом, бьет по голове и срывает золото. Знакомая кумы в больнице! И это при том, что она только после операции! Я уже знаю, что это пятый случай", - заметила девушка.

Светлана сообщила, что вор напал на ее знакомую, сейчас она госпитализирована в больницу с травмой головы.

Фото: Пострадавшая женщина в больнице (Света Олишевская/Facebook)

К счастью, через сутки вора задержали. Им оказался бывший сотрудник "Беркута" Погонец Сергей Владимирович. У мужчины уже есть судимости. Об этом Светлане сообщил участковый.

"Гопником, нападающим на женщин, среди бела дня на Борщаговке и Теремках, оказался Погонец Сергей Владимирович. Бывший беркутовец, неоднократно судимый за аналогичные преступления. Есть подтверждение от участкового", - сообщила Олишевская.

Фото: Вор, а ранее бывший сотрудник "Беркута" (Света Олишевская/Facebook)

Фото: Преступник работал в "Беркуте (Света Олишевская/Facebook)

Как ранее сообщалось, Владимира Арьева ограбили на Киевском вокзале. Народный депутат рассказал, что профессиональные карманники вытащили из сумки кошелек.

Кстати, недавно в Киеве произошло курьезное ограбление. Вор проник в одну из столичных аптек и украл несколько упаковок таблеток с виагрой.