Безсоння під час війни: ці поради допоможуть вам спати принаймні шість годин на день

Потреба в сні дуже важлива для людського організму. Часом вона стає більш важливою, ніж потреба в їжі. Сон перезавантажує системи організму, дозволяє відпочити та розслабитися і дає сили та бадьорість для продовження боротьби.

Нормальний сон регулюється нейромедіаторами - мелатоніном і серотоніном, саме вони відповідають в організмі за боротьбу зі стресами.

Безсонням вважається стан, коли складнощі з засипанням або підтримкою тривалого сну тривають вже кілька днів.

У стані стресу високий рівень адреналіну призводить до того, що навіть під час сну організм не відпочиває, а продовжує активно працювати. Від цього людина прокидається ще більш втомленим.

І відбувається "замкнуте коло" - стрес викликає безсоння, а безсоння підсилює стрес. Тривалий стрес, високий рівень тривоги, трагічні події можуть викликати хронічне безсоння.

Ситуація ускладнюється вживанням кави, чаю, напоїв з кофеїном, нікотином і алкоголем. А постійні сирени здатні довести психіку до стану надриву.

Ознаки безсоння:

Людина важко засинає, навіть при відчутті сильної втоми протягом дня

Прокидається по кілька разів за ніч, не може спати вночі, відчуває втому після пробудження

Труднощі з концентрацією уваги, відчуття сонливості цілий день

Від недосипання з'являється втома, соматичні захворювання, можуть навіть з'явитися галюцинації.

Недосипання протягом декількох тижнів сильно впливає на працездатність, адекватність мислення, реальність того, що відбувається.

Як спробувати налагодити сон (якщо ви хоча б умовно в безпечному місці)

1. Спробуйте лягати та вставати в один і той же час, навіть якщо не спиться. Слід вибрати час, коли відчуваєте саму сонливість. Пам'ятайте, що перші 3 години сну дозволяють організму відновитися на 70%.

2. Намагайтеся засипати до півночі для максимального вироблення мелатоніну

3. Не читайте новини мінімум за пів години до сну

4. Якщо є необхідність стежити сигналами повітряної тривоги - краще встановлювати чергування між собою, так щоб в інших була можливість хоча б 3 години сну без перерв.

5. 20 хвилин сну протягом дня також можуть значно поліпшити самопочуття і відновити сили.

6. Застосовуйте дихальні техніки: прислухайтеся до власного дихання, спробуйте вдихати та затримувати дихання, повільно видихати.

7. Перед сном застосовуйте техніку мініскринніга (тілесних відчуттів): прислухайтеся до власного дихання, сфокусуйтеся на відчуттях в пальцях рук, ліктів, плечей. Проскануйте "внутрішнім поглядом" інші частини тіла.

8. Якщо не виходить заснути, спробуйте встати та зайнятися тими справами, які зазвичай приносять заспокоєння: читання книги, в'язання, але не Перегляд новин. Як тільки з'явиться найменше бажання заснути, йдіть в ліжко.

9. Невеликі фізичні навантаження протягом дня і, хоча б мінімальне перебування на свіжому повітрі між повітряними тривогами збільшать ймовірність засипання.

10. Постарайтеся хоча б частково і наскільки це можливо, повернутися до довоєнного розпорядку дня. Рутинні справи допомагають відволіктися від стресу і зберегти звичний ритм життя.

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