Безкоштовні вакцини: Супрун розповіла подробиці

Українці отримають безкоштовні вакцини
Уляна Супрун заявила, що з початку літа приватні медичні установи і лікарі-ФОП, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, отримають безкоштовні вакцини для пацієнтів. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, мова йде про вакцини, які входять в національний календар щеплень і уряд їх закупив через міжнародні організації.
При цьому Супрун зазначила, що всі вони придбані за кошти платників податків, і тому будуть знаходитися у вільному доступі.
Приватні медустанови, в яких можна буде безкоштовно вакцинуватися:
За словами Супрун, це новий поділ вакцин, і він буде проходити за принципом "за дитиною", а не "за закладом", як це було досі.
"Тепер українці будуть мати більше вибору для отримання медичних послуг. І більше людей зможуть отримати свій захист від хвороб там, де їм хочеться", - заявила Супрун.
Уляна Супрун розповіла про безкоштовні вакцини (фото: Ісаєв Сергій/УНІАН)
Щоб отримати вакцини медустановам необхідно:
Щоб безкоштовно вакцинуватися українці повинні підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.
При цьому, щоб отримати вакцини в приватних пологових будинках і неонатологічних центрах, укладати декларацію з лікарями не потрібно.
Користувачі мережі також прокоментували заяву Супрун.
Нагадаємо, що у Супрун нагадали, за які процедури не треба платити, так як вони повністю безкоштовні.
Раніше повідомлялося про те, що Супрун дала поради, як побороти і перенести стрес.