Бесплатные вакцины: Супрун рассказала подробности

Украинцы получат бесплатные вакцины
Уляна Супрун заявила, что с начала лета частные медицинские учреждения и врачи-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат бесплатные вакцины для пациентов. Об этом и. о. министра здравоохранения заявила на своей странице в Facebook.
По ее словам, речь идет о вакцинах, которые входят в национальный календарь прививок и правительство их закупило через международные организации.
При этом Супрун отметила, что все они приобретены за средства налогоплательщиков, и поэтому будут находиться в свободном доступе.
Частные медучреждения, в которых можно будет бесплатно вакцинироваться:
По словам Супрун, это новое разделение вакцин, и оно будет проходить по принципу "за ребенком", а не "за заведением", как это было до сих пор.
"Теперь украинцы будут иметь больше выбора для получения медицинских услуг. И больше людей смогут получить свою защиту от болезней там, где им хочется", - заявила Супрун.
Уляна Супрун рассказала о бесплатных вакцинах (фото: Исаев Сергей/УНИАН)
Чтобы получить вакцины медучреждениям необходимо:
Чтобы бесплатно вакцинироваться украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
При этом, чтобы получить вакцины в частных роддомах и неонатологичних центрах, заключать декларацию с врачами не нужно.
Пользователи сети также прокомментировали заявление Супрун.
Напомним, что у Супрун напомнили, за какие процедуры не надо платить, так как они полностью бесплатные.
Ранее сообщалось о том, что Супрун дала советы, как побороть и перенести стресс.