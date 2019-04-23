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Безкоштовні вакцини: Супрун розповіла подробиці

STYLERЖиття    23.04.2019 - 14:20
Безкоштовні вакцини: Супрун розповіла подробиці
Уляна Супрун розповіла про безкоштовні вакцини (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Українці отримають безкоштовні вакцини

Уляна Супрун заявила, що з початку літа приватні медичні установи і лікарі-ФОП, які уклали договір з Національною службою здоров'я України, отримають безкоштовні вакцини для пацієнтів. Про це в. о. міністра охорони здоров'я заявила на своїй сторінці в Facebook.

За її словами, мова йде про вакцини, які входять в національний календар щеплень і уряд їх закупив через міжнародні організації.

При цьому Супрун зазначила, що всі вони придбані за кошти платників податків, і тому будуть знаходитися у вільному доступі.

Приватні медустанови, в яких можна буде безкоштовно вакцинуватися:

  • Приватні клініки, які уклали договір з Національною службою здоров'я України;
  • Лікарі-ФОП, які співпрацюють з Національною службою здоров'я України;
  • Приватні пологові будинки та неонатологічні центри (вакцини для новонароджених - БЦЖ для профілактики гепатиту В), навіть якщо вони поки не працюють з Національною службою здоров'я України.

За словами Супрун, це новий поділ вакцин, і він буде проходити за принципом "за дитиною", а не "за закладом", як це було досі.

"Тепер українці будуть мати більше вибору для отримання медичних послуг. І більше людей зможуть отримати свій захист від хвороб там, де їм хочеться", - заявила Супрун.

Безкоштовні вакцини: Супрун розповіла подробиці

Уляна Супрун розповіла про безкоштовні вакцини (фото: Ісаєв Сергій/УНІАН)

Щоб отримати вакцини медустановам необхідно:

  • Порахувати кількість необхідних вакцин за спеціальною формулою;
  • Передати "замовлення" в структурний підрозділ охорони здоров'я;
  • Отримати вакцини.

Щоб безкоштовно вакцинуватися українці повинні підписати декларацію з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.

При цьому, щоб отримати вакцини в приватних пологових будинках і неонатологічних центрах, укладати декларацію з лікарями не потрібно.

Користувачі мережі також прокоментували заяву Супрун.

  • Підтверджую. Спостерігаємося у приватній клініці (Ірпінь). Минулого тижня робили гепатит. Є безкоштовна вакцина (Корея). Велике спасибі!!!
  • Прекрасна новина;
  • Вчора не вистачило Манту моїй першокласниці. І тепер ніхто не знає, коли чекати поставки. Мабуть до наших депресивних регіонів усі реформи йдуть манівцями. На жаль.

Нагадаємо, що у Супрун нагадали, за які процедури не треба платити, так як вони повністю безкоштовні.

Раніше повідомлялося про те, що Супрун дала поради, як побороти і перенести стрес.

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