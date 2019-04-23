Бесплатные вакцины: Супрун рассказала подробности

Уляна Супрун рассказала о бесплатных вакцинах (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Украинцы получат бесплатные вакцины

Уляна Супрун заявила, что с начала лета частные медицинские учреждения и врачи-ФЛП, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины, получат бесплатные вакцины для пациентов. Об этом и. о. министра здравоохранения заявила на своей странице в Facebook.

По ее словам, речь идет о вакцинах, которые входят в национальный календарь прививок и правительство их закупило через международные организации.

При этом Супрун отметила, что все они приобретены за средства налогоплательщиков, и поэтому будут находиться в свободном доступе.

Частные медучреждения, в которых можно будет бесплатно вакцинироваться:

Частные клиники, заключившие договор с Национальной службой здоровья Украины;

Врачи-ФЛП, которые сотрудничают с Национальной службой здоровья Украины;

Частные роддома и неонатологические центры (вакцины для новорожденных - БЦЖ и для профилактики гепатита В), даже если они пока не работают с Национальной службой здоровья Украины.

По словам Супрун, это новое разделение вакцин, и оно будет проходить по принципу "за ребенком", а не "за заведением", как это было до сих пор.

"Теперь украинцы будут иметь больше выбора для получения медицинских услуг. И больше людей смогут получить свою защиту от болезней там, где им хочется", - заявила Супрун.

Уляна Супрун рассказала о бесплатных вакцинах (фото: Исаев Сергей/УНИАН)

Чтобы получить вакцины медучреждениям необходимо:

Посчитать количество необходимых вакцин по специальной формуле;

Передать "заказ" в структурное подразделение здравоохранения;

Получить вакцины.

Чтобы бесплатно вакцинироваться украинцы должны подписать декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

При этом, чтобы получить вакцины в частных роддомах и неонатологичних центрах, заключать декларацию с врачами не нужно.

Пользователи сети также прокомментировали заявление Супрун.

Подтверждаю. Наблюдаемся в частной клинике (Ирпень). На прошлой неделе делали гепатит. Есть бесплатная вакцина (Корея). Большое спасибо!!!

Прекрасная новость;

Вчера не хватило Манту моей первокласснице. И теперь никто не знает, когда ждать поставки. Видимо до наших депрессивных регионов все реформы идут окольными путями. К сожалению.

Напомним, что у Супрун напомнили, за какие процедуры не надо платить, так как они полностью бесплатные.

Ранее сообщалось о том, что Супрун дала советы, как побороть и перенести стресс.