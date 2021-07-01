Бесіда Ніцой з Довбиком про мову виявилася пранком: з'явилося відео розіграшу

Лариса Ніцой розкритикувала Артема Довбика через його спілкування російською мовою на прес-конференції після матчу зі Швецією на Євро 2020. Ситуація викликала резонанс у суспільстві, і незабаром письменниця повідомила, що футболіст їй подзвонив і обговорив "мовний" скандал , а також запросив до Риму на гру з Англією - мовляв, щоб публічно показати, що конфлікт вичерпано. Як з'ясувалося, активістку насправді просто розіграли.

Потрібно сказати, що Ніцой теж підозрювало недобре після такої бесіди, про що зізнавалася в мережі у своєму пості. Чуття письменницю не підвело - з нею дійсно розмовляв не футболіст, а "лже-Довбик".

Приміряв на себе роль героя матчу зі Швецією журналіст Василь Крутчак, а відео його спілкування з Ніцой опубліковано на каналі "Island TV"в YouTube.

Пранкер від імені Довбика мило і довго поговорив з письменницею, вислухав, чому неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою.

Також "Артем" зазначив, що виріс в україномовній родині, та постійно перебував з російськомовними тренерами. І в підсумку попросив Ніцой написати про те, що "Довбик" домовився з ними надалі на всіх прес-конференціях говорити виключно державною мовою.

Вся розмова протікала в спокійній поважній і приємній манері, Ніцой дякувала "футболісту" за таку реакцію на її минулі різкі висловлювання, і в кінці з радістю погодилася на запрошення поїхати на матч з Англією 3 червня.

Відео: розмова Лариси Ніцой з Артемом Довбиком виявився пранком журналіста