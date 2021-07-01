Беседа Ницой с Довбиком о языке оказалась пранком: появилось видео розыгрыша

Лариса Ницой раскритиковала Артема Довбика из-за его общения на русском языке на пресс-конференции после матча со Швецией на Евро 2020. Ситуация вызвала резонанс в обществе, и вскоре писательница сообщила, что футболист ей позвонил и обсудил "языковой" скандал , а также пригласил в Рим на игру с Англией - мол, чтобы публично показать, что конфликт исчерпан. Как выяснилось, активистку на самом деле просто разыграли.

Нужно сказать, что Ницой тоже подозревало неладное после такой беседы, о чем признавалась в сети в своем посте. Чутье писательницу не подвело - с ней действительно разговаривал не футболист, а "лже-Довбик".

Примерил на себя роль героя матча со Швецией журналист Василий Крутчак, а видео его общения с Ницой опубликовано на канале "Island TV" в YouTube.

Пранкер от лица Довбика мило и долго поговорил с писательницей, выслушал, почему недопустимо говорить в публичном пространстве на неукраинском языке.

Также "Артем" отметил, что вырос в украиноязычной семье, но постоянно находился с русскоязычными тренерами. И в итоге попросил Ницой написать о том, что "Довбик" договорился с ними впредь на всех пресс-конференциях говорить исключительно на государственном языке.

Весь разговор протекал в спокойной уважительной и приятной манере, Ницой благодарила "футболиста" за такую реакцию на ее прошлые резкие высказывания, и в конце с радостью согласилась на приглашение поехать на матч с Англией 3 июня.

Видео: разговор Ларисы Ницой с Артемом Довбиком оказался пранком журналиста