Пранкери з РФ раніше намагалися поспілкуватися з Дудою від імені Зеленського та Макрона

Фото: Анджей Дуда (flickr.com)

З президентом Польщі тричі намагалися зв'язатися російські пранкери

Російські пранкери тричі намагалися поговорити з президентом Польщі Анджеєм Дудою. До успішного розмови від імені генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша було дві невдалі спроби від імені президентів України і Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

Про це повідомили в Rzeczpospolita.

Відзначається, що у випадку зі дзвінками від імені Зеленського та Макрона, працівники канцелярії розкрили обман, провівши перевірку через секретаріати обох президентів і посольств.

У випадку з третім дзвінком помилку допустили в представництві Польщі в ООН, співробітники якого не перевірили достовірність помічника Гуттеріша, від імені якого дзвонили пранкери.

У Польщі відзначили, що спершу надійшов дзвінок в секретаріат Дуди від нібито помічника генсека ООН з проханням про розмові з польським президентом. "Помічника" попросили направити запит, після чого в канцелярії Дуди звернулися до представника в ООН, який повинен був перевірити справжність контактів.

Як зазначили в МЗС Польщі, двох співробітників постійного представництва Польщі в ООН, які були причетні до помилки, звільнили.

Нагадаємо, днями російські пранкери "Вован" і "Лексус" виклали в мережу розмова з Анджеєм Дудою, під час якого від імені Гуттріша ставили провокаційні питання про Україну.