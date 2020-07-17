ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пранкери з РФ раніше намагалися поспілкуватися з Дудою від імені Зеленського та Макрона

Варшава, П'ятниця 17 липня 2020 17:44
Пранкери з РФ раніше намагалися поспілкуватися з Дудою від імені Зеленського та Макрона
Фото: Анджей Дуда (flickr.com)
Автор: Игорь Литвиненко

З президентом Польщі тричі намагалися зв'язатися російські пранкери

Російські пранкери тричі намагалися поговорити з президентом Польщі Анджеєм Дудою. До успішного розмови від імені генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша було дві невдалі спроби від імені президентів України і Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона.

Про це повідомили в Rzeczpospolita.

Відзначається, що у випадку зі дзвінками від імені Зеленського та Макрона, працівники канцелярії розкрили обман, провівши перевірку через секретаріати обох президентів і посольств.

У випадку з третім дзвінком помилку допустили в представництві Польщі в ООН, співробітники якого не перевірили достовірність помічника Гуттеріша, від імені якого дзвонили пранкери.

У Польщі відзначили, що спершу надійшов дзвінок в секретаріат Дуди від нібито помічника генсека ООН з проханням про розмові з польським президентом. "Помічника" попросили направити запит, після чого в канцелярії Дуди звернулися до представника в ООН, який повинен був перевірити справжність контактів.

Як зазначили в МЗС Польщі, двох співробітників постійного представництва Польщі в ООН, які були причетні до помилки, звільнили.

Нагадаємо, днями російські пранкери "Вован" і "Лексус" виклали в мережу розмова з Анджеєм Дудою, під час якого від імені Гуттріша ставили провокаційні питання про Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Володимир ЗеленськийАнджей ДудапранкерыЕммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся