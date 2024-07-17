От младенца до подростка. Сколько раз в неделю на самом деле нужно мыться детям

Гигиена детей - это вопрос, который очень важен для всех родителей. От новорожденных к подросткам правила гигиены кардинально изменяются.

О том как часто нужно мыть детей всех возрастов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Kidspot.

Как правильно и сколько мыть детей

Доктор Сэм Хэй, ведущий педиатр, раскрыл правду о частоте купания, которую должны знать все мамы и папы.

Нормы новорожденных

Хотя "ежедневное погружение" кажется общепринятой нормой, доктор Хэй настаивает, что нет медицинской необходимости для столь частого мытья.

"Каждые 2-3 дня более чем достаточно", - сказал он.

Главное - избегать жесткого мыла, которое может повредить нежную кожу ребенка. Вместо этого выберите нежные масла для ванн, которые будут очищать, одновременно обеспечивая жизненно необходимую влагу.

Также не переусердствуйте со скрабом, предупреждает эксперт. Для детской попки мочалка может казаться наждачной бумагой.

Дошкольники

Когда дети достигают дошкольного и младшего возраста, ежедневные ванны становятся все более необходимыми. Однако педиатр повторяет, что каждые 2-3 дня все равно достаточно с медицинской точки зрения.

Подростки

Повышение уровня гормонов, постоянное потоотделение и проблемы с кожей, например прыщи, означают, что подростки будут нуждаться в ежедневном купании.

Их кожа постоянно грязная, а также появляются такие проблемы, как прыщи. В общем, дети на этом этапе потребуют ежедневного купания. Но для ухода за хрупким цветом лица, подверженным пятнам, очень важно использовать деликатные средства для умывания без использования мыла.