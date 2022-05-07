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МОЗ опублікував список інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни

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Україна, Субота 07 травня 2022 18:28
МОЗ опублікував список інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни Фото: від яких інфекцій краще вакцинуватися під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час війни організм людини більш вразливий, ніж у звичайний час, тому потребує додаткового захисту. Цей захист можуть забезпечити щеплення, котрі бувають як обов’язковими, так і рекомендованими, хоча нехтувати жодними з них не тільки не бажано, а часто і небезпечно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ в Telegram.

Так, в Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб:

  • туберкульозу;
  • гепатиту В;
  • кашлюку;
  • дифтерії;
  • правця;
  • поліомієліту;
  • гемофільної інфекції;
  • кору;
  • краснухи;
  • "свинки".

Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:

  • ротавірусна інфекція;
  • пневмококова інфекція;
  • менінгококова інфекція;
  • вітряна віспа (вітрянка);
  • гепатит А;
  • вірус папіломи людини;
  • грип.

"Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни", - радять лікарі.

Як повідомлялось, близько 100 тисяч мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.

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