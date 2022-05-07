МОЗ опублікував список інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни
Під час війни організм людини більш вразливий, ніж у звичайний час, тому потребує додаткового захисту. Цей захист можуть забезпечити щеплення, котрі бувають як обов’язковими, так і рекомендованими, хоча нехтувати жодними з них не тільки не бажано, а часто і небезпечно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МОЗ в Telegram.
Так, в Україні обов’язковими є щеплення проти 10 небезпечних хвороб:
- туберкульозу;
- гепатиту В;
- кашлюку;
- дифтерії;
- правця;
- поліомієліту;
- гемофільної інфекції;
- кору;
- краснухи;
- "свинки".
Але є ще ряд небезпечних інфекцій, від яких можна вакцинуватися в Україні. Серед них:
- ротавірусна інфекція;
- пневмококова інфекція;
- менінгококова інфекція;
- вітряна віспа (вітрянка);
- гепатит А;
- вірус папіломи людини;
- грип.
"Щеплення від них є рекомендованими, зробити їх можна власним коштом. Не нехтуйте своєю безпекою в умовах війни", - радять лікарі.
Як повідомлялось, близько 100 тисяч мешканців Маріуполя знаходяться в постійній небезпеці, ризикуючи підхопити холеру, дизентерію чи кишкову паличку.
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