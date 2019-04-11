"Вагітну" Ані Лорак сплутали з Майклом Джексоном

Ані Лорак, якій нещодавно після розлучення преписали роман із російським співаком Філіпом Кіркоровим, опублікувала в мережі знімок, сильно спантеличив її шанувальників. Так, багато з них угледіли ознаки того, що скандальна українська співачка чекає на дитину. Кадр артистка виклала в Instagram, і підписники Кароліни в коментарях до посту не забарилися поділитися своїми підозрами.

Фото, що дало поживу для роздумів щодо вагітності співачки, було зроблено в США в Нью-Йорку, хоча концертів в Америці у неї не заплановано.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

У storys Лорак видно, як вона позує перед камерами в новому для себе образі. На ній кепка New York Yankees, товста тепла куртка, білий светр та джинси.

Додамо, що її шанувальники знайшли на кадрах велику схожість артистки із поп-королем Майклом Джексоном. Під невдалим знімком більшість фанів Кароліни обговорюють зовнішній вигляд співачки і дивуються, невже він "переродився".

Що у Вас з обличчям? На Майкла Джексона схожа

Одразу подумала Майкл Джексон!

Мати ти що?! Що за прикид? Від кого ховаєшся?

Майкл Джексон живий!

Кароліна стає схожа в чомусь на Майкла Джексона

На Джексона схожа. Це всі операції...

А я бачу схожість з Аллою Борисівною на цьому фото, двійник;

Вона вагітна?

Ви правда вважаєте, що живіт за 1 день виріс? Може вистачить вже з цією вагітністю до неї лізти?

Я думаю ви все ж вагітна, куртка не повнить так. Скажіть правду. І щоб не говорили, знайте - в Україні вас люблять;

Кароліна, моргніте, якщо вас тримають в заручниках;

В ній вогонь згас. Їй терміново треба зв'язатися знову зі своїм чоловіком;

Ну от, як тільки потрібно самій одягнутися, без стиліста, то якось так... Відсутність смаку псує всю красу. Вже вибачте;

У 2010, 2011 ви були чарівні, а зараз вже не та...

Дуже втомлений вигляд;

Невдала фотографія.

Ані Лорак в США (фото: instagram.com/anilorak)

Як повідомлялося, нещодавно Сергій Лазарєв заінтригував мережу відвертим знімком у ліжку, який, на думку користувачів, робила Ані Лорак. Через деякий час Лорак підтвердила свій роман з Лазарєвим.

Додамо також, що Ані Лорак, яка активно будує свою кар'єру в РФ, розлютила фанатів своїм вибором на користь країни-агресора.