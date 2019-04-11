"Вагітну" Ані Лорак сплутали з Майклом Джексоном

Ані Лорак "рознесли" в мережі за невдале фото
Ані Лорак, якій нещодавно після розлучення преписали роман із російським співаком Філіпом Кіркоровим, опублікувала в мережі знімок, сильно спантеличив її шанувальників. Так, багато з них угледіли ознаки того, що скандальна українська співачка чекає на дитину. Кадр артистка виклала в Instagram, і підписники Кароліни в коментарях до посту не забарилися поділитися своїми підозрами.
Фото, що дало поживу для роздумів щодо вагітності співачки, було зроблено в США в Нью-Йорку, хоча концертів в Америці у неї не заплановано.
Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)
У storys Лорак видно, як вона позує перед камерами в новому для себе образі. На ній кепка New York Yankees, товста тепла куртка, білий светр та джинси.
Додамо, що її шанувальники знайшли на кадрах велику схожість артистки із поп-королем Майклом Джексоном. Під невдалим знімком більшість фанів Кароліни обговорюють зовнішній вигляд співачки і дивуються, невже він "переродився".
Ані Лорак в США (фото: instagram.com/anilorak)
Як повідомлялося, нещодавно Сергій Лазарєв заінтригував мережу відвертим знімком у ліжку, який, на думку користувачів, робила Ані Лорак. Через деякий час Лорак підтвердила свій роман з Лазарєвим.
Додамо також, що Ані Лорак, яка активно будує свою кар'єру в РФ, розлютила фанатів своїм вибором на користь країни-агресора.