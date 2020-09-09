Вагітна українка стала жертвою божевільного коханця: діяв байдуже

У Маріуполі вбили 32-річну жінку. Городянка йшла з лікарні, але додому не повернулася. Її тіло знайшли в зливній ямі. Як виявилося, вбивство скоїв коханий жінки. Поліція затримала чоловіка по гарячих слідах. Про це повідомляється в Telegram-каналі Департаменту карного розшуку.

Повідомлення про зникнення 32-річної жінки надійшло в Центральне ОП ГУНП у Донецькій області 6 вересня. Родичі повідомили, що з лікарні майбутня мама не повернулася. Поліція почала пошуки зниклої жінки, але вона була мертва.

Вбивця цілеспрямовано позбавив життя майбутню матір.

"Зливна яма. Саме таке місце вибрав "коханий" для загиблої. Під час з'ясування стосунків раніше судимий за вбивство покидьок, знаючи про стан жінки, холоднокровно і цілеспрямовано позбавив життя майбутню матір. Діяв байдуже. Без зайвої метушні сховав надійно (як йому здавалося) знаряддя вбивства і тіло", – сказано в повідомленні.

Працівники карного розшуку Донецької області спільно з Центральним відділом поліції підозрюваного у злочині затримано. Чоловік зізнався. Тепер вбивці загрожує до 15 років за ґратами або довічне ув'язнення.

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