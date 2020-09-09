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Беременная украинка стала жертвой помешанного любовника: действовал безразлично

Автор: Людмила Жукова

В Мариуполе любовник убил беременную возлюбленную

В Мариуполе убили 32-летнюю женщину. Горожанка шла из больницы, но домой не вернулась. Ее тело нашли в сливной яме. Как оказалось, убийство совершил возлюбленный женщины. Полиция задержала мужчину по горячим следам. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента уголовного розыска.

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Сообщение об исчезновении 32-летней женщины поступило в Центральное ОП ГУНП в Донецкой области 6 сентября. Родственники сообщили, что из больницы будущая мама не вернулась. Полиция начала поиски пропавшей женщины, но она была мертва.

Убийца целенаправленно лишил жизни будущую мать.

"Сливная яма. Именно такое место выбрал "любимый" для погибшей. Во время выяснения отношений ранее судимый за убийство подонок, зная о состоянии женщины, хладнокровно и целенаправленно лишил жизни будущую мать. Действовал безразлично. Без лишней суеты спрятал надежно (как ему казалось) орудие убийства и тело", – сказано в сообщении.

Работники уголовного розыска Донецкой области совместно с Центральным отделом полиции подозреваемого в преступлении задержали. Мужчина сознался. Теперь убийце грозит до 15 лет за решеткой либо пожизненное заключение.

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