Бережіть голови: синоптик зробила важливе попередження про погоду

Погода в Україні у середу, 15 травня, буде нестабільною практично у всіх областях країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Погода 15 травня очікується спекотна, але в багатьох регіонах пройдуть дощі і грози. Наталка Діденко повідомила, що на півдні і сході країни можливе підвищення температури повітря до +28 градусів.

"На сході та півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24 +28 градусів. А це вже літо. На решта території України очікується температурний комфорт протягом дня +20 +25 градусів. На заході – трохи свіжіше, але також тепло, +17 +23 градуси", - повідомила синоптик.

Карта погоди

Вона зазначила, що незважаючи на потепління, в Україні пройдуть дощі, місцями з грозами.

"І як я не відтягувала розмову про дощі – все одно доведеться. У середу дощі з грозами найбільш вірогідні в західних областях, а також на півночі України. Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасольки будуть актуальним предметом в найближчі дні. Однак на сході, в центрі і на півдні буде світити сонце і буде сухо. Локальні дощі можуть зачепити Вінницьку та Одеську області", - написала Діденко.

У Києві, за словами синоптика, очікуються місцями районні дощі, грози, але буде тепло, вдень до +22 +24 градусів. Діденко порекомендувала тримати голову і рівновагу на здоровому рівні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, яка погода чекає Україну в найближчий тиждень.

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