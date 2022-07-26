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Бережіть гроші та нерви: чому чеки з магазинів та ресторанів потрібно зберігати

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Вівторок 26 липня 2022 12:23
Бережіть гроші та нерви: чому чеки з магазинів та ресторанів потрібно зберігати Чому чек не можна залишати на касі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Часто покупці після оплати товару відразу викидають чек або залишають його на касі. Однак мало хто знає, але чек варто забрати з собою, незалежно від суми, на яку була зроблена покупка.

Styler повідомляє, що це потрібно не тільки для того, щоб була можливість повернути неякісний товар, але й щоб шахраї не змогли скористатися чеками.

Яку вигоду можуть отримати шахраї

Зокрема, користуючись чужими касовими документами, шахраї можуть:

  • Забравши у каси залишені чеки, аферисти виносять товари з торгового залу. А охороні вони пред'являють чек, який прихопили на касі;
  • Винісши який-небудь товар без оплати, шахраї можуть потім підійти до каси і повернути нібито свою покупку, отримавши при цьому її повну вартість;
  • Якщо оплата була проведена карткою, то шахраї можуть його перепродати;
  • У касовому документі, який видається після оплати карткою, залишаються деякі дані, зокрема чотири останні цифри її номера. Якщо шахраям вдається з'ясувати дані власника карти, то вони йому дзвонять від імені банку, намагаючись дізнатися секретний код.

Також, є випадки, які стосуються безпосередньо життя чи здоров'я людей. Інколи після відвідування ресторану у людини може виникнути отруєння.

Клієнт може бути цілком переконаним, що це сталося через неякісну їжу закладу. Однак, довести це без чека буде дуже складно.

Саме чек підтверджує, що людина дійсно їла в цьому ресторані. Якщо такого підтвердження не буде, то притягнути заклад до відповідальності не вийде.

Що потрібно робити з чеком

Рекомендується чеки приносити додому і тільки тоді їх рвати та викидати у смітник. Ще краще викидати чеки після того, як пройде 14 днів після покупки товару. В такому випадку протягом 14 днів ви зможете повернути товар, який вам не підійшов і шахраї не зможуть ним скористатися.

Чек є підтвердженням, що ви дійсно купили товар у цьому закладі. Якщо його не буде, то обмін чи відшкодування не відбудеться.

Тому, якщо чек вам не потрібен, необхідно позбутися від нього таким чином, щоб він не потрапив у чужі руки.

Під час наступної покупки кожен повинен спочатку добре подумати, перш ніж залишити на касі оплачений чек.

Раніше ми повідомляли, як правильно повернути товар в магазин.

Також ми писали, від яких речей потрібно відмовитися для економії грошей.

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