На берег викинуло істоту з гострими зубами і вудкою на голові: фото "монстра"

На берег океану викинуло глибоководного "монстра" - рибу з гострими зубами і "вудкою" на голові. На таку знахідку натрапили в Каліфорнії на території парку Крістал-Коув в Лагуна-Біч.
Про це пише CNN.
На фото видно, що тварина виглядає досить моторошно - чорна з роззявленою пащею, усіяною безліччю іклів.
Як виявилося, це самка риби "Футбольний м'яч" (Footballfish). Вона мешкає на глибині близько 1000 кілометрів, тому її поява на узбережжі - явище рідкісне і дивне.
Фото: На берег океану викинуло рибу-"монстра" (cnn.com)
"Це самка. Тільки у самок є довге стебло на голові з біолюмінесцентними кінчиками, які використовуються в якості приманки, щоб заманити здобич в темряві вод на глибині до 3000 футів", - йдеться в повідомленні.
Вчені забрали диво-рибу для дослідження, щоб побільше дізнатися про таємничі істоти, які мешкають у важкодоступних для людей місцях.
Фото: На березі океану знайшли Footballfish (cnn.com)
Footballfish належить до сімейства глибоководних риб вудильникообразних. Для цього сімейства характерний яскраво виражений статевий диморфізм - самки риби - великі (досягають 60 см і більше), майже ідеальної кулястої форми. А ось самці мають розмір всього 4 см, їх тіло злегка витягнуте.
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