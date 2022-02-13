ru ua
Нд, 13 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бердянську дівчата влаштували жорстоку бійку: закінчилося травмами обличчя та голови

Новость на русском →
Бердянськ, Неділя 13 лютого 2022 22:02
У Бердянську дівчата влаштували жорстоку бійку: закінчилося травмами обличчя та голови Колаж РБК-Україна: у Бердянську дівчата вчинили бійку
Автор: Володимир Костирін

У Бердянську сильно побилися дівчата, в результаті чого одна постраждала потрапила до лікарні з травмами голови та обличчя. Тепер у причинах та обставинах події розбираються правоохоронці.

Про це 13 лютого передали в прес-службі поліції в Запорізькій області.

Про бійку повідомлення "копам" надійшло сьогодні близько шостої години. Бійка між дівчатами відбувалася у дворі гуртожитку по проспекту Західному.

"На місце події негайно поїхав найближчий наряд відділу поліції", - йдеться в публікації.

Всі учасники та очевидці інциденту були оперативно встановлені. Виявилося, що між дівчатами 2005 і 2008 років народження "раптово виник конфлікт, який переріс у бійку".

Що саме спровокувало таку бійку - не уточнюється.

Закінчилися розбірки тим, що 13-річна "войовниця" отримала травми обличчя і голови.

Тепер правоохоронці вирішують питання про відкриття за фактом бійки та нанесення травм кримінального провадження за ст. 125 (легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

"Поліція закликає громадян не нехтувати своїми батьківськими обов’язками та контролювати дозвілля і коло спілкування дітей. Якщо Ви стали свідками протиправних дій негайно телефонуйте до поліції за номером "102", - закликали правоохоронці.

Нагадаємо, перед цим у Бердянську побили школярку на камеру, а стався інцидент у новорічне свято. Тоді постраждала дівчинка знущань не стерпіла, і звернулася в поліцію із заявою.

Додамо також, що раніше подібний інцидент стався в Запоріжжі, де на спортивному майданчику біля школи дівчата-підлітки жорстоко побили учениць. Після цього суд відправив у СІЗО 16-річну "організаторку" побиття.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бердянськ полиция избиение ребенка
LITE
Як зробити макіяж на День Всіх Закоханих: два ультрамодних варіанти від зіркових візажистів
Як зробити макіяж на День Всіх Закоханих: два ультрамодних варіанти від зіркових візажистів