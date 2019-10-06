Білі троянди та записки "пробач": у Фінляндії прощаються з українкою, загиблою при різанині в коледжі

У Фінляндії в місті Куопіо на місце загибелі 23-річної українки в результаті нападу хлопця-студента коледжу 1 жовтня люди приносять білі троянди та листівки з написами "пам'ятаємо" і "пробач". Після резонансної трагедії в країні на знак скорботи приспустили прапори. Про це передає ТСН.

Винуватець різанини - 25-річний Йоел Отто Аукусті Мартін - досі перебуває в лікарні з кульовими пораненнями. Поліцейський, який стріляв у нападника при спробі затримання, також госпіталізований з пораненнями.

Студент серед білого дня напав на одногрупників і вчителів на бізнес-лекції, які займалися в торговому центрі. Справа в тому, що аудиторія в коледжі Savon Ammattiopisto знаходиться на ремонті, і було прийнято рішення проводити деякі заняття в ТЦ.

У Йоела раніше не було проблем із законом - зараз він підозрюється у вбивстві і замахах на вбивство. Студенти відгукувалися про молоду людину як про одинака, який ні з ким не зустрічався. Також повідомляється, що він міг бути раніше об'єктом цькування з самого дитинства.

Напад на коледж в Фінляндії - друзі загиблої українки розповіли про дівчину (Фото: скріншот)

За словами місцевих, студент цілеспрямовано хотів позбавити життя Анну. Він накинувся на українку з шаблею в руці і завдав удар по горлу. Травма виявилася несумісною з життям. Аукусті Мартін рубав наліво і направо і нападав на інших людей в залі.

"Вони намагалися уникнути ударів по собі мечем, закривалися руками. І тому дуже багато поранень на руках. Ми їх називаємо ранами самозахисту. Сталь була дуже гострою", - розповів медичний директор університетського госпіталю Хейкі Міеттінен.

За словами друга загиблої дівчини Олександра Ішакова, Анна була випускницею Харківського національного університету імені Каразіна.

Вони разом вивчали мову з 2017 після переїзду дівчини до Фінляндії, куди Анна приїхала до чоловіка з Естонії, і тут вони розписалися.

"Кохання, щасливі були, усюди мандрували", - говорить Ішаков. Він додав, що дітей у пари не було.

Фото: напад на коледж в Куопіо у Фінляндії (yle.fi)

Олександр розповів, що вбивця міг бути закоханий в Анну, яка була дуже красива.

"Вона була яскрава дівчина, складно було не помітити. Можливо, він був закоханий без відповіді", - сказав Ішаков.

Українка вчилася в коледжі з весни.

"Вона хотіла спокійного життя в країні, де робота є, можна працювати, отримувати зарплату і жити спокійним життям зі своєю сім'єю", - розповіла подруга загиблої Кароліна Скрипніченко.

Після жахливої події голова освітнього спрямування школи професій "Сакко" Хейккі Хелві заявив про намір "зробити щось із безпекою".

Напад на коледж в Фінляндії - друзі загиблої українки розповіли про дівчину (Відео: YouTube / ТСН)

Як повідомлялося раніше, в передмісті французького Леона в Віллербанні озброєний ножем чоловік напав на перехожих.