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У Білій Церкві люди штурмували секонд-хенд та знищили майно: відео тисняви

У Білій Церкві штурумували секонд-хенд (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Білій Церкві натовп містян, які зібралися під секонд-хендом у день завозу, зламали перила і ледь не виламали двері під час відкриття магазина.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Біла Церква - без цензури".

Судячи з опублікованого відео, у штурмі магазину брала участь як молодь, так і дорослі люди. Вони наполегливо намагаються протиснутися вперед, деякі для цього використовували лікті, інші навалювались на сусідів.

Перила на сходах не витримали і більшість підлітків впали на землю. Внаслідок падіння один хлопець зламав таз, його забрала швидка.

У коментарях користувачі шоковані від побаченого та пишуть, що така поведінка підлітків неприйнятна.

  • Зверніть увагу на контингент, це підлітки. В них зараз "тренд" скупати речі з секонд-хенду і в три дорого перепродавати в інтернеті. Це стадо "бізнесменів";
  • Зверніть увагу, що частина впала та травмувалась, а вцілілі побігли ніби нічого не сталось;
  • Ось, що з людьми робить жадібність;
  • Потрібно усіх знайти та змусити відремонтувати перила;
  • Який жах, люди геть озвіріли;
  • Цікаво, хто буде за все платити;
  • Невже за якийсь одяг треба штовхатися, пхатися, калічитися. Люди зовсім здуріли, ганьба.

Раніше ми повідомляли, що у Києві люди штурмували секонд-хенд.

Також ми писали, які речі в секонд-хенді заборонено купувати.

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вещисеконд-хенд