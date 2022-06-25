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В Белой Церкви люди штурмовали секонд-хенд и сломали перила: видео давки

В Белой Церкви штурмовали секонд-хенд (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Белой Церкви толпа горожан, которые собрались под секонд-хендом в день завоза, сломали перила и едва не выломали двери во время открытия магазина.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Белая Церковь - без цензуры".

Судя по опубликованному видео, в штурме магазина участвовала как молодежь, так и взрослые люди. Они упорно пытаются протиснуться вперед, некоторые для этого использовали локти, другие наваливались на соседей.

Перила на лестнице не выдержали и большинство подростков упали на землю. В результате падения один парень сломал таз, его забрала скорая.

В комментариях пользователи шокированы от увиденного и пишут, что такое поведение подростков неприемлемо.

  • Обратите внимание на контингент, это подростки. В них сейчас "тренд" искупать вещи из секонд-хенда и в три дорого перепродавать в интернете. Это стадо "бизнесменов";
  • Обратите внимание, что часть упала и травмировалась, а уцелевшие побежали будто ничего не произошло;
  • Вот, что с людьми делает жадность;
  • Нужно всех найти и заставить отремонтировать перила;
  • Какой ужас, люди озверели;
  • Интересно, кто будет за все платить;
  • Неужели за какую-то одежду надо толкаться, калечиться. Люди совсем сдурели, позор.

Ранее мы сообщали, что в Киеве люди штурмовали секонд-хенд.

Также мы писали, какие вещи в секонд-хенде запрещено покупать.

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вещисеконд-хенд