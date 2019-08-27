Білосніжна сукня Зеленської на День Незалежності: став відомий автор наряду

Олена Зеленська, перша леді України, з'явилася на святкуванні Дня Незалежності в елегантному білому платті від українського бренду PICO. Хто ховається за цим брендом, повідомили у виданні "КП в Україні".

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

На офіційній сторінці в соціальних мережах бренду PICO немає імені власника і дізнатися, хто ж ховається за цією назвою, виданню вдалося тільки завдяки номеру телефону. З'ясувалося, що власник цього бренду, а також модельєр, який створив сукню для дружини президента – це Ксенія Кошова, дружина відомого коміка Євгена Кошового.

Вона зізналася, що багато років дружить з Оленою Зеленською та зазначила, що ім'ям свого відомого чоловіка вона не користується для просування свого бренду.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Ми з Оленою давно дружимо сім'ями, ще з часів "Квартал 95". У нас чоловіки разом працювали. Загалом, це Женя Кошовий. Я особливо не люблю цим хвалитися і не користуюся тим, що я дружина відомої людини", - розповіла Ксенія Кошова.

Вона повідомила, що Олена Зеленська звернулася за допомогою буквально напередодні свята і на пошиття сукні у них було всього кілька днів.

"Нам показали картинку, як наряд повинен виглядати. Пошиття сукні з двома примірками зайняв два з половиною дні. Це було термінове і досить складне замовлення. Були побажання і переваги за фасоном, довжині рукава, довжині подолу", - додала дизайнер.

Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Ксенія Кошова і її бренд давно співпрацюють з "Квартал 95", вони шиють для артистів сценічні костюми і саме тому перша леді звернулася саме до неї.

"Знала, що я можу зробити це швидко і якісно. У мене є свій цех, виробництво. Один раз Лена приїжджала на примірку туди, один раз я приїжджала до неї, щоб заощадити час", - розповіла Ксенія.

Ціна такого плаття, як у першої леді – близько п'яти тисяч гривень і можна пошити на замовлення. А ось туфлі, в яких Зеленська покрасувалася на День Незалежності коштують 2600 гривень. Вони від іншого українського бренду – Kachorovska.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Зеленський захопив мережу зворушливим фото з дружиною.

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