Білоруси не захочуть бути частиною РФ: розвіяно міф пропаганди

Вероніка Цепкало розставила крапки над "і" у питанні білорусів і росіян як "братніх народів"
Вероніка Цепкало, дружина екс-кандидата на посаду президента Білорусі Валерія Цепкало, розвіяла один з міфів пропаганди про те, що білоруси мріють стати частиною Російської Федерації.
Про це опозиціонерка заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Політик стверджує, що в РФ повинні чітко розуміти, що білоруси ніколи не захочуть стати частиною цієї країни.
"Ми завжди будемо за незалежність, ми завжди будемо боротися за незалежність", - прокоментувала Цепкало.
Вероніка Цепкало зробила важливу заяву про Білорусь
Нагадаємо, що опозиційні сили Білорусі мають намір звертатися в міжнародний суд із-за загрози національної безпеки, в якій звинувачують Лукашенко.
Раніше в ефірі у Савіка Шустера екс-міністр Тимофій Милованов розповів про загрозу інфляції гривні:
Милованов заявив, що коли ціни підуть вгору - на вулицю вийдуть всі
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Міхеїл Саакашвілі висловився про РФ
Крім того, пропонуємо подивитися, як заступник Арсена Авакова Антон Геращенко скаржиться в ефірі Шустера на українські суди:
Антон Геращенко розповів про проблеми українських судів
А ось так нардеп Наталія Королевська прокоментувала зупинку виплат людям з ОРДЛО, підтримку переселенців і військовий збір:
Королевська висловилася про зупинку виплат ОРДЛО
А ще - відповідь міністра Сергія Марченка колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману на те, що восени Україну чекає фінансова криза:
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