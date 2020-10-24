Білоруська опозиціонерка відмовилася визнати російську окупацію Криму

Дружина і лідерка штабу кандидата в президенти Білорусі Валерія Цепкало Вероніка відмовилася озвучити чітку позицію щодо Криму та частини Донбасу і визнати російську окупації цих територій України.

Білоруська опозиціонерка в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" закликала обговорити це питання "трохи пізніше".

Також Цепкало зазначила, що зараз у них головне питання полягає в "звільненні своєї країни від окупації Лукашенка".

Своєю чергою віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що поки в Білорусі не визначаться в цих питаннях, демократії в Білорусі не буде.

"Будьте готові, що ви повинні чітко сказати, що Крим є українським, і весь Донбас - український", - закликав міністр.

Цепкало запевнила, що якби думка білоруського народу "хоч якимось чином допомогла вирішити конфлікт між Україною і Росією - ми б обов'язково висловилися".

"Нам потрібні добросусідські відносини як з Росією, так і з Україною... Білорусь готова бути майданчиком для переговорів між Україною і Росією. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією. У нас величезна кількість родичів, друзів, знайомих, партнерів і в Україні, і в Росії. І для нас вкрай важливо вибудувати добросусідські відносини і як з Україною, так і з Росією", - розповіла вона.

Відео: Білоруська опозиціонерка Вероніка Цепкало не захотіла озвучувати позицію по Криму і Донбасу

Як повідомлялося, раніше лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що Крим "de jure" український, а "de facto" - російський.

Нагадаємо, що в минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував свою нещодавню резонансну заяву про скорочення української армії.

Арахамія виправдався за скандальні слова про скорочення української армії

Крім того, у Зеленського прокоментували перше питання, на який українці зможуть відповісти 25 жовтня. Мова йде про ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах.

Роман Лещенко прокоментував питання довічного ув'язнення за корупцію

А ось Юлія Тимошенко прокоментувала питання Зеленського з легалізації медичного канабісу в Україні і задала риторичне запитання гостям студії: чи погодяться люди "легалізувати наркотики"?

Тимошенко висловилася про легалізацію медичного канабісу

Не обійшлося і без скандалів. Так, Нестор Шуфрич і Давид Арахамія влаштували жорстку перепалку в ефірі політичного ток-шоу.

Шуфрич і Арахамія влаштували перепалку в прямому ефірі