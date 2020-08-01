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Біла, чорна або червона: яка смородина найкорисніша

Автор: Styler

В Україні зростає кілька видів смородини, всі вони корисні, але тільки одна - найкраща

Смородина вважається однією з найбільш корисних ягід у світі. Наприклад, у Великій Британії вона впевнено лідирує в списку ягід, що ростуть в країні. І не дарма, адже смородину по праву вважають "вітамінною бомбою". Вчені навіть виявили в ягоді властивості захищати від хвороб серця і запобігати появі діабету.

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Сорти смородини розрізняють за забарвленням, щільністю та ароматом. У чорній більш ароматні ягоди і листя. З плодів готують варення, перетирають з цукром, роблять соуси. Листя кидають в консервацію. Червону і білу смородину використовують для морсів, желе і киселів. Про користь цієї ягоди розповіла ведуча програми "Ревізор" на Новому Каналі, кулінар Юлія Панкова.

"У червоній смородині багато йоду, пектину, органічних кислот і мінеральних солей. У ягоді стільки вітамінів, що її слід було б продавати в аптеках, а не на ринках. Біла смородина добре впливає на склад крові, виводить солі і токсини, знижує рівень холестерину. Чорна багата на вітамін С, навіть у лимоні його в десять разів менше. Тому вона корисна при авітамінозі і при застуді ", - впевнена ведуча.

Саме чорну смородину по праву вважають народним засобом від усіх недуг, адже вона:

  • тонізує серцево-судинну систему,
  • знижує рівень цукру в крові,
  • зміцнює імунітет і стійкість організму до захворювань,
  • знищує віруси групи А і В,
  • покращує і стимулює діяльність шлунка і кишечника,
  • нормалізує обмін речовин,
  • діє заспокійливо при неврологічних захворюваннях, головному болі, порушеннях сну,
  • зберігає зір,
  • підтримує розумові здібності в літньому віці,
  • покращує функцію нирок.

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