У Білорусі силовики витягують людей прямо з квартир (відео)

У Білорусі в неділю, 25 жовтня, почалися запеклі протести. Олександру Лукашенку оголосили народний ультиматум. Сотні учасників протесту затримані і дійшло до того, що силовики вривалися у квартири багатоповерхівок, де ховалися учасники мітингувальники.

Так, згідно з даними білоруського порталу TUT.by, в одній з квартир Мінська "карателі" намагалися забрати чоловіків. Люди у формі, погрожуючи застосуванням сили, попри благання жінок були непохитні.

За словами активістки, мітингувальники бігали по під'їзду з криками "Відчиніть!" Двері однієї з квартир відчинили дівчата, але туди увірвалися силовики. Просто не встигли захлопнути двері.

"Сюди йди!.. Баб не чіпаю, сказав! Мужики виходять!.. Я його заберу з болем або без болю. Вставай! (лунає звук кийки і крики). Прибрала руки! Газовий балончик дістати чи що?" - йдеться на відео, яке зняли 25 жовтня в Мінську.

У квартирі ховалися від 20 до 30 осіб. Всі були дуже налякані. Першими "омонівці" взяли тих, хто був біля дверей, далі з кімнат стали витягати інших чоловіків.

"Коли ОМОН пішов, сховали чоловіка в шафу. Ми не йшли з квартири, тому що під вікном чергували бусики, хапали людей, а коли машини приїжджали забирати протестувальників, то омонівці розбивали їм скла. Ми вимкнули світло, відключили телефони і сиділи тихо, тільки періодично дивилися в очі", - описала жахи півтори годин, проведених в чужій квартирі, дівчина.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика і сцени насильства!

Затримання в Білорусі 25 жовтня (відео: TuT.by)

Раніше ми публікували відео з розгонів протестів у Мінську та інших містах Білорусі.

Нагадаємо, що лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенку народний ультиматум. Люди виходять на протести, в країні починаються страйки.