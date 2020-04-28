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У Білорусі реанімації забиті і немає тестів на COVID-19: відео з лікарні

STYLERКоронавірус    28.04.2020 - 20:19
У Білорусі реанімації забиті і немає тестів на COVID-19: відео з лікарні
Коронавірус у лікарні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вразив велику кількість жителів Білорусі, і місця в реанімації вже забиті

Коронавірус в Україні зафіксований у 9 410 осіб, з них 239 померли. У Білорусі 12 208 заражених, з яких померло 79 осіб. При цьому в лікарнях міста Вітебська не вистачає тестів на COVID-19, місць для хворих і інфекціоністів.

У мережі з'явилась відверта розмова чоловіка, родич якого лікується в лікарні, з його лікарем. З їхньої розмови стає зрозуміла сумна ситуація, яка утворилася в обласному центрі Білорусі.

Лікар розповів, що у всьому місті дуже багато хворих на пневмонію, серед яких також безліч заражених коронавірусом. При цьому лікарям вже нікуди визначати заражених COVID-19 людей. Підтверджених хворих визначили в хірургічне та неврологічне відділення.

Ситуація з хворими коронавірусом в Білорусі (відео: YouTube)

Лікар також поскаржився на те, що в лікарні не вистачає тестів на коронавірус, тому багато пацієнтів тижнями чекають на підтвердження діагнозу. Крім того, в лікарнях спостерігається також брак профільних лікарів, тому лікувати хворих з пневмонією і підозрою на COVID-19 доводиться навіть лікарям-проктологам.

"Вчора було два або три тести на все відділення, сьогодні у нас вже дванадцять тестів, це прогрес", - зазначив медик.

Нагадаємо, що інфекціоніст з Києва висловилася про необоротні наслідки коронавірусу.

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