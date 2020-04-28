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В Беларуси реанимации забиты и нет тестов на COVID-19: видео из больницы

STYLERКоронавирус    28.04.2020 - 20:19
В Беларуси реанимации забиты и нет тестов на COVID-19: видео из больницы
Коронавирус в больнице (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус поразил большое количество жителей Беларуси, и места в реанимации уже забиты

Коронавирус в Украине зафиксирован у 9 410 человек, из них 239 скончались. В Беларуси 12 208 зараженных, из которых умерло 79 человек. При этом в больницах города Витебска не хватает тестов на COVID-19, мест для больных и инфекционистов.

В сети появился откровенный разговор мужчины, родственник которого лечится в больнице, с его лечащим врачом. Из их разговора становится понятна печальная ситуация, которая образовалась в областном центре Беларуси.

Врач рассказал, что во всем городе очень много больных пневмонией, среди которых также множество зараженных коронавирусом. При этом врачам уже некуда определять зараженных COVID-19 людей. Подтвержденных больных определили в хирургическое и неврологическое отделение.

Ситуация с больными коронавирусом в Беларуси (видео: YouTube)

Врач также пожаловался на то, что в больнице не хватает тестов на коронавирус, поэтому многие пациенты неделями ждут на подтверждение диагноза. Кроме того, в больницах наблюдается также нехватка профильных врачей, поэтому лечить больных с пневмонией и подозрением на COVID-19 приходится даже врачам-проктологам.

"Вчера было два или три теста на все отделение, сегодня у нас уже двенадцать тестов, это прогресс", - отметил медик.

Напомним, что инфекционист из Киева высказалась о необратимых последствиях коронавируса.

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