У Білорусі людей вчать "кричалки" за Лукашенко: в мережу просочилося відео репетиції

У мережі з'явилася репетиція проплаченого мітингу в Білорусі за президента Олександра Лукашенка, проти якого в країні спалахнули масові протести. Відеоролик опублікували на Telegram-каналі портал Tut.by.

В автобусі сидять люди, які вчаться викрикувати гасла за Лукашенко.

Жінка, яка стоїть посеред автобуса, вигукує гасла, а після цього пасажири їх повторюють по кілька разів.

Людей вчать хором кричати: "Батька, батьківщина, Білорусь!", "Білорусь - це ми!", "Батька, вперед, з тобою народ!", "Тільки разом і тільки вперед!".

У Білорусі люди репетирують "кричалки" за Лукашенка

У коментарях люди висловили свій гнів і пишуть, що це ганьба.

Який сором! Який сором! Лука, ти робиш дурість. Іди по хорошому!

То у них миша на сходинках резиденції, то квіти за кортежем впали, як за покійником. Тепер прапор полетів. Вищі сили просто кричать вже: ЙДИ!!!!

Продали майбутнє своїх дітей за гроші.

Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Більшість білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

Нагадаємо, в Гродно на тлі протестів в Білорусі місцева влада прийняла вимоги, висунуті штабом опозиційного кандидата в президенти Світлани Тіхановської. Зокрема, дозволили участь в масових акціях.