Бекхэм поймал свою жену на лжи во время интервью о бедном детстве. Виктории пришлось оправдываться

Бекхэм разоблачил жену на обмане о простом происхождении

В одном из своих недавних интервью Виктория Бекхэм размышляла о своем непростом детстве.

Так, модель начала говорить, что она и ее муж выросли в семьях, которые очень много работали, и что они, по ее словам, из рабочего класса.

Виктория рассказывает о своем детстве (фото: скриншот из Netflix)

Однако Дэвид, находившийся в соседней комнате, не мог пройти мимо этой реплики.

Он заглянул из-за двери и настоял, чтобы Виктория рассказала всю правду.

Дэвид Бекхэм (фото: скриншот из Netflix)

"Будь честной!" - сказал Бекхэм, требуя ответа от своей жены.

Но Виктория продолжила утверждать, что в ее словах нет лжи.

"На какой машине папа возил тебя в школу?", - спросил спортсмен любимую.

Модель начала уклоняться от ответа, рассказывая о том, что ее отец занимался разными вещами.

Тогда экс-футболист снова попросил жену дать честный ответ.

Виктория и Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория почувствовала, что он не так прост, как кажется, и ответила: "Это непростой ответ".

В конце концов красавица призналась:

"Окей. В 80-х у моего папы был Rolls-Royce".