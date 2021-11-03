У Луцьку померла 8-річна дівчинка: батьки нагодували каштанами?

У Луцьку померла восьмирічна дівчинка. Лікарі підозрюють, що дитина могла отруїтися каштанами. Адже батьки за кілька днів до цього нагодували дитину такою екзотичною стравою.

Про це повідомляють Новини Луцька і Волині.

Відомо, що дитина надійшла у Волинську обласну дитячу лікарню 21 жовтня з ознаками отруєння. Лікарі боролися за її життя тиждень, але, на жаль, 28-го числа дівчинка померла.

Як встановили медики на місці, дитина за кілька днів до такого стану вживала каштани, попередньо повідомляється, що їстівні. Після того дитина не їла нічого, лише пила воду.

Коли дівчинку привезли в лікарню, в приймальному відділенні вона втратила свідомість і була госпіталізована в реанімаційне відділення.

За словами гендиректора КП "Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання" з хірургічної роботи Ігоря Дородних, батьки довгий час займалися самолікуванням, і дитина поступила вже у вкрай важкому стані.

Як відрізнити їстівний каштан від неїстівного

Каштан їстівний свіжий - це плід дерева з сімейства букових, що росте в субтропічних і помірних широтах нашої півкулі. Особливо багато їстівних каштанів в Греції і на Балканах.

А в наших широтах більше поширений декоративний кінський каштан, вживати який в їжу не можна, так як він отруйний, аж до летального результату.

Нижче на фото їстівні і неїстівні каштани.

Колаж РБК-Україна