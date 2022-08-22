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"Бідні воюють, багаті тікають": соцмережі обурені ініціативою Свириденко випускати за кордон за 200 тис. гривень

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Понеділок 22 серпня 2022 13:51
"Бідні воюють, багаті тікають": соцмережі обурені ініціативою Свириденко випускати за кордон за 200 тис. гривень Фото: соцмережі обурені ініціативою Юлії Свириденко випускати за кордон за 200 тисяч гривень (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

У соцмережах спалахнув скандал після того, як стало відомо про запровадження першим віце-прем'єр-міністром - міністром економіки Юлією Свириденко ініціативи випускати військовозобов'язаних за кордон за умови внесення застави у 200 тис. грн, що обурило українців.

Ініціативу активно обговорюють у Facebook.

Зазначимо, що, згідно з ініційованим нею рішенням Кабінету міністрів, з 1 вересня представники бізнесу дозволять виїжджати за кордон у тижневе відрядження за умови виконання низки вимог. Одна з них - застава у 200 тис. грн. Термін, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днів включно.

"Це смішно і плачевно. Депутати роблять тільки для себе. То держслужбовці у відпустку їдуть, тепер бізнес із захмарною зарплатою... Тобто ФОПи у прольоті та і звичайні працьовиті українці теж у прольоті... Розчарована", - написала Галина Єрмоленко.

"Рабовласники на марші", - прокоментував нововведення Павло Себастьянович.

"Слуги народу себе відчули просто феодалами" - погодився з ним Олександр Кравченко.

"Ну так. І 200 тис. застави. Так і напишіть: багатим українцям набридло сидіти без моря, Віденської опери та міланського шопінгу. Нехай біднота воює, а забезпечені українці нарешті поїдуть тусити. Все як зазвичай", - констатував Дмитро Богдан.
"Нічого нового. Бідні воюють і гинуть, багаті тікають…" - підкреслив Степан Петрович.

Експерти також скептично оцінюють користь цієї ініціативи для бізнесу.

"Банки почнуть видавати кредити у сумі 200 тис. для застави під виїзд. Ось і довгоочікуване стимулювання кредитування", - написав колишній народний депутат і член ради Нацбанку Василь Горбаль.

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Юлія Свириденко
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