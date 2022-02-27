"Біда не приходить одна": у родині Ольги Сумської сталося горе

Актриса театру і кіно Ольга Сумська повідомила трагічну новину. У неї померла мати - Ганна Іванівна Сумська.
Про це артистка написала в Instagram.
"Біда не приходить одна... сьогодні вночі не стало нашої матусі, Ганни Іванівни Сумської... пекельний біль... Душа розривається...", - з гіркотою написала Ольга.
Відзначимо, що мати Сумської ця заслужена артистка України. Їй було 88 років.
Анна Сумська (Опанасенко) народилася 14 жовтня 1933 року в селі Катюжанка Київської області.
Закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого (1955, Майстерня П. Сергієнка). За розподілом поїхала в Сімферопольський театр. Була актрисою театрів Львова, Запоріжжя, Полтави. У 1990-1993 роках - актриса Київського театру "Будьмо!".
Мати Ольги Сумської померла (фото: instagram.com/olgasumska)
Як ми раніше писали, помер відомий український режисер.