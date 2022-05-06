Базовий комплект на війну: що в нього входить і скільки коштує екіпірування для бійця

Одяг

Базовий комплект залежить від пори року. У весняно-літній період - це штани, тактичні кросівки, футболка, убакс (особлива тактична сорочка-гольф).

У холодну пору додаються берці, флісова кофта, кітель або куртка. А також – спеціальні шкарпетки, схожі на Трекінгові (в них можна довго ходити без шкоди для ніг), а ще – шапка, кепка, рукавиці, панамка, Термобілизна, балаклава.

Одяг може бути однотонна, в основному це відтінок койот або олива, або ж маскувальний. ЗСУ екіпіруються в основному пікселем. Але й інші підрозділи, в тому числі й добровольчі, які не належать до Міноборони, теж можуть носити інше - в основному камуфляж.

Ціни відрізняються в залежності від бренду, регіону виробництва, попиту та шляху в Україну. Тому діапазон цін приблизний.

Берці - від 2500 до 7000 гривень

Тактичні кросівки - 900-2000 гривень

Шкарпетки - від 100 гривень

Термобілизна - 300-1000 за комплект

Штани – 1000-3000 гривень

Футболка - 200 -600 гривень

Убакс - 600-1500 гривень

Флісова кофта - 700-2000 гривень

Кітель - 700-1500 гривень

Камуфляжна куртка - 1500-1700 гривень

Тактичні рукавички – вони бувають різні: стрілецькі, для артилеристів, просто для обігріву) - 300-1200 гривень

Кепка, панамка, шапка, балаклава – по 200-300 гривень.

Фото: platfor.ma

Додатково

Базовий рівень можна підвищувати, тим більше, що додаткові предмети екіпіровки - це додатковий захист.

У такі додаткові предмети входять: шолом, активні навушники, тактичні окуляри, підсумок, ремінь для зброї, ремінь поясний, рюкзак, наколінники та налокітники.

Шолом-головний захист бійця. Вартість залежить від рівня захисту. Найпростіші врятують від пістолетних пострілів і осколків, просунуті – і від серйозного калібру. Також важливі якості та водостійкого чохла, і різних примочок. Ціна - від 3000 до 30000 гривень.

Активні навушники - важлива примочка для шолома. Вони приглушують сильні звуки пострілів і вибухів, але при цьому не блокують звуки голосу та інші. Ціна - від 1000 гривень.

Тактичні окуляри - вони теж бувають різні. Найпростіші захищають від вітру і піску, коштують близько 500 гривень. Професійні балістичні зі змінним склом-до 6000 гривень.

Підсумок - спеціальна система, яка дозволяє зручно розмістити на собі необхідні речі-додаткові патрони, ліхтарик, рацію, і так далі – від 100 гривень.

Ремінь для зброї - бувають одно-точки, двох-точки та трьох-точки – в залежності від методу кріплення. Ціна від 250 до 600 гривень.

Ремінь поясний – може бути тактичний або речмішок. Ціна - 1000-3000 гривень.

Налокітники та наколінники - комплект до 1500 гривень.

Фото: platfor.ma

Захист і атака

Зброю бійцям видає держава, але є речі, які не менш важливі на фронті, ніж зброя. Це основна зашита і пристосування, які допомагають вести атаку ворога.

Це: бронежилет, рації, турнікети, тепловізори.

Броня буває двох типів - бронежилети та плитоноски. Бронежилет-конструкція на все тіло, всередині захисний матеріал. Найвідоміший - кевлар (спеціальна тканина, яка вже кілька десятиліть зупиняє кулі та осколки).

Зараз з'явився надвисокомолекулярний поліетилен (найвідоміший бренд називається Dyneema), який приблизно так само стійкий, проте при цьому легше на 20%.

Плитоноска - це своєрідний чохол з надміцної тканини у вигляді жилета, що також надівається на тіло, а в середину кладуться металеві або керамічні бронеплити для захисту спереду і ззаду.

Така система захищає краще від куль і осколків, але при цьому вона важче бронежилета на кілька кілограмів.

Вся бронь відрізняється за класами захисту. Для війни потрібні бронежилети рівня ІІІА або плити рівня IV за стандартами НАТО. Через дефіцит зараз продають саморобні плити, в основному з ресор. Варто врахувати, що захист у них слабкіше.

Ще один важливий нюанс-термін придатності броні в середньому 5 років, а після цього більшість матеріалів втрачають заявлений рівень. При покупці потрібно з'ясувати дату виготовлення і не купувати той, у якого закінчується термін придатності.

При покупці шоломів і бронежилетів потрібно обов'язково заповнювати декларацію. Ось список товарів, які вважаються гуманітарною допомогою за окремим порядком. Плитоноски та бронежилети – ціна в основному від 8500 гривень.

Турнікет - спеціальний медичний затиск, який дозволяє в польових умовах зупинити кровотечу в уражених кінцівках. З ними потрібно бути особливо обережними, оскільки хороший турнікет зробити складно – щоб він не ламався, правильно і швидко перетискав, не травмував шкіру.

Принцип "краще хоч щось, ніж нічого" тут не працює і поганий турнікет може коштувати комусь життя. Хороший сертифікований турнікет коштує близько 1000 гривень (CAT (Combat application tourniquet) Gen7, North American Rescue; SOF TT (special operation forces tactical tourniquet), Tactical medical solutions); TMT Tourniquet, Combat medical systems; SAM XT (Extremity tourniquet), SAM Medical; SICH Tourniquet, СІЧ Україна).

Рація - зазвичай потрібні портативні та автомобільні. Ціна найпростіших портативних - від 1000 гривень.

Тепловізор - оптичний прилад, який дозволяє бачити силуети людей через випромінювання тепло. Допомагає виявити ворога вночі, в повній темряві. Ці прилади дуже потрібні саме на передовій. Вартість - від 50 тисяч гривень.

Фото: platfor.ma